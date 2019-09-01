台美日保守派大會 認定台灣「東亞堡壘」

2019-09-01

〔駐日特派員林翠儀／東京卅一日報導〕日本保守聯盟卅一日在東京舉辦為期兩天的「日本保守政治行動大會」（J-CPAC），台美日保守勢力大會師。代表台灣出席的前駐WTO常任代表、福和會理事長顏慶章在會中發表專題演講，探討中國「一帶一路」的政治陰謀。顏慶章表示，美日保守派很重視台灣，明天的議程中將以「東亞堡壘—台灣」討論台灣地位的重要性。

「福和會」是由前僑務委員、民進黨前美南黨部主委李席舟，於去年十二月十日世界人權日發起創立，顏慶章擔任首任理事長。李席舟強調，福和會立場右派、反共，雖然成立不到一年，但馬上受到日美保守團體重視，今年二月在美西參加美國保守聯盟（ACU）舉辦的大會，接著又獲邀參加今天開幕的J-CPAC。他認為在重要的國際保守會議發言，是福和會及台灣爭取國際空間的重要一步。

J-CPAC明天的座談會也將討論台港問題，包括「東亞堡壘—台灣」和「爭取香港自由的戰爭」兩場座談會。「東亞堡壘—台灣」部分，台灣代表除顏慶章之外，還有在日台灣同鄉會前會長林建良。林建良表示，中國以各種手段試圖介入明年台灣總統大選，他認為美日若能支持台灣民主宣言或由兩國領袖「順道」訪台，對於保護台灣民主將是最為有效。

另外，預定出席的香港民主運動人士陳浩天，廿九日出境時遭港警逮捕，J-CPAC也發表聲明要求港方放人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法