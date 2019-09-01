民進黨拚週三完成立委提名徵召

2019-09-01

〔記者李欣芳、洪美秀／綜合報導〕民進黨區域立委迄今仍有十二個艱困選區尚待提名，黨中央盼在本週三中執會依原規劃時程，敲定包括吳怡農參選北市中山區等區域立委的所有提名。民進黨主席卓榮泰表示，區域立委的提名或徵召都會在黨中央完成，接下來還會聽取地方聲音並忠實反映政情，一定會打贏總統和立委的選舉。

上週中執會原訂通過徵召八個選區的提名，包括台北市文山區徵召市議員王閔生，但中執會因人數不足流會。行政院長蘇貞昌子弟兵王閔生不滿黨內放話指蘇系在黨內橫著走，婉拒徵召。王閔生昨表示，他婉拒黨的徵召是要破除不實傳言，讓黨有空間尋覓其他人選。

尋求共識 文山區留最後決定

民進黨還有十二個選區未提名，包括台北市第三選區（中山北松山）、第六選區（大安）、第八選區（中正文山）、新北第九選區（永和）、第十一選區（新店深坑）、第十二選區（汐止金山萬里）、台中第五選區（北屯北區）、新竹縣第一、二選區、苗栗縣第二選區、金門、連江。

為尋求最大共識，民進黨不排除北市文山區提名留待最後決定，本週三中執會可望依九人提名小組原先規劃，敲定其他選區的徵召案，包括中研院學者吳乃德之子吳怡農參選北市中山區；北市大安區徵召律師謝佩芬；新竹縣第一選區徵召國會助理邱盈滋；第二選區徵召民進黨新聞部主任周江杰；苗栗第二選區徵召前頭份市長徐定楨；台中北屯北區徵召交大助理教授莊競程、連江縣徵召黨發言人李問參戰；金門縣則不提名。

卓榮泰昨天出席新竹市區域立委提名人鄭宏輝競選辦公室成立大會時，被媒體問及民進黨在區域立委艱困選區的提名還未完成，且蔡英文總統對部分區域有意見，卓表示，區域立委的提名或徵召都會在黨中央完成，但總統有一直在幫忙也居中協調，像雲林縣，黨中央已同時掌握地方的情資，也會先後來處理，忠實反映地方政情，黨中央會做最後的判斷，但目前還沒有正式的說明。

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