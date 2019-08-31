中共軍力報告書出爐╱國防部：解放軍武嚇不再隱晦

2019-08-31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對台文攻武嚇不斷，根據國防部編撰的「一○八年中共軍力報告書」內容所揭，中國解放軍對台武嚇已不再隱晦，例如，中國軍機今年一度蓄意踰越台海中線，今年六、七月實施三軍聯合操演以及遠海長航訓練等，皆藉由「經由例外、塑造慣例、形成常態」模式，加大對我軍事威懾。

國防部「一○八年中共軍力報告書」指出，中國解放軍除持續換裝新型攻擊直升機、裝甲車輛、潛射彈道飛彈、遠距潛射攻船飛彈等軍備外，首艘自製航艦也預計在今年服役。共軍仍計畫在二○二○年以前，完備對台全面性動武作戰準備，考量「損小、效高、快打、速決」的用兵理念，對台動武可能行動包括聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰等。

報告中也點出中國軍力的限制，除中國對台戰術戰法運用受限台海地理環境，也因登陸載具及後勤能力不足，尚未具備全面犯台的正規作戰能力。如共軍犯台，仍以聯合軍事威懾、封鎖作戰、火力打擊可能性較大，也僅具備「奪我外、離島」作戰能力。

五年兵力整建計畫 聚焦無人機灘岸殲敵

國防部昨另公布的「五年兵力整建和施政計畫報告」，強調無人機在「濱海決勝、灘岸殲敵」的角色，包括「濱海決勝」階段，透過研製長程多功能及長滯空無人飛行載具，增進聯合情監偵效能外，並利用戰術型、戰鬥型偵蒐無人飛行載具，情蒐敵軍動態目標，增進「灘岸殲敵」的綜效。

對於台海情勢，「五年兵力整建和施政計畫報告」認為，美國透過「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」等友我法案，以及軍售、軍艦航行台海等舉措展現對我支持，並反對中共片面改變現狀；中共也運用各種手段反制，加大對我軍事威懾力度，在兩岸政治立場分歧，美中貿易戰與中國反制美國友我作為情形下，皆使台海情勢更複雜。

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