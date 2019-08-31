政院驅離推給警方 被告馬英九︰我無罪

2019-08-31

馬等四人被控殺人未遂 昨開庭

〔記者張文川、溫于德／台北報導〕「太陽花學運」期間「三二三佔領行政院」遭警方強制驅離案，參與抗爭的七旬老翁周榮宗（已故）等廿三名受傷掛彩的民眾，自訴控告時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧四人涉殺人未遂、重傷害未遂、傷害、強制等罪，台北地院更二審昨開庭，首度傳喚馬英九等四被告到庭，四人都否認犯罪，馬英九答辯時說，警方驅離是正確的，但不需要他下令。

馬︰警方驅離是正確的 但不需我下令

馬英九答辯主張「我無罪」，認為當晚數千群眾暴力違法闖入行政院，破壞門窗進入辦公室，準備佔領政院以阻撓隔天公務員上班、癱瘓中央政府，這在任何民主法治國家都無法容忍，政府絕對有責任勸離或驅離，以維護國家最高行政機關的安全與社會秩序，警方的作為合法、必要、且符合多數民意期待。

馬說，當時台北市警局主動依法勸離或驅離，以恢復行政院安寧秩序，是正確的作法，符合警方處理群眾事件的標準作業程序，不需要由總統下令，「指控我下令江宜樺以武力驅離群眾，造成民眾受傷流血，完全不是事實」。

江宜樺︰接到王卓鈞電話 支持驅離

江宜樺答辯指出，當晚抗議群眾以油壓剪等工具破壞門窗入侵行政院，不是和平集會遊行，而是暴力侵入公署，警方依法驅離符合阻卻違法，他接到王卓鈞電話報告現場狀況後，表示支持警方預定的驅離行動，是本於職責應當依法做的決定，「對於我犯罪的種種指控，我一概不同意」。王卓鈞、方仰寧也主張無罪，並沿用過往答辯。

法官問四人是否「下令」驅離，馬否認，說警方本就該依法驅離，不須由他下令。江說，他當晚只是對王表示支持驅離，不是下令。王則說北市警局並非「不作為」，根本不須他下令；方仰寧說，群眾被鼓動而非法暴力侵入行政院，是非法行為的現行犯，他身為轄區分局長，不可能不作為，必須依法驅離，行動前他在指揮車上苦口婆心極盡勸離能事，仍不離開者才下令勸離、抬離、驅離。

四人都不爭執警方驅離時使用警棍、警盾、高壓噴水車；方仰寧說，警棍、警盾是員警個人裝備，每位員警都學過警械使用條例，清楚何時該如何使用，不須他下令才能使用，至於噴水車，則是清晨在馬路朝上「仰射」，目的是把佔路的民眾噴濕、趕快離開道路，不聽勸者才會採取「平射」指令。

多位自訴人律師向法官聲請調閱相關的國家賠償案、行政訴訟、聲請證據保全案等訟訴的卷證資料。法官定十一月廿九日再開庭。

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