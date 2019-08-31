鐵粉催郭董 93軍人節宣布參選

2019-08-31

傳親民黨將給「門票」 郭營：若郭要選會獨立參選

〔記者陳柔蓁、陳鳳麗／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘參選總統的態勢愈發明顯，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨受訪時指出，「若郭台銘參選，會獨立參選。」郭妻曾馨瑩的堂哥曾惠騰則說，郭可能會在九月三日、十日、十三日這三天選一天宣布參選，他和不少郭粉建議九三軍人節這天最適合，應可吸納不少軍人的票。

傳出親民黨主席宋楚瑜要給郭台銘政黨推薦參選的「門票」，蔡沁瑜回應說，謝謝這些好朋友的支持、鼓勵，「有這樣的傳聞，顯示大家有改變現狀的急迫跟焦慮」；但她強調，若郭先生要參選，會獨立參選。

至於是否會與台北市長柯文哲、立法院前院長王金平合作？蔡沁瑜說：「志同道合都可一起合作。」

至於宣布參選的時機，蔡沁瑜則表示，郭台銘若選會獨立參選，這是滿慎重要考慮的事，因此沒辦法那麼快給大家答覆；但若以脫黨連署形式參選，九月十七日前要完成登記，因此十七日之前會跟大家確認宣布參選的時間。

郭粉：九三宣布 可吸納軍人票

曾惠騰昨受訪時則說，郭台銘正式宣布參選總統日期備受關注，他強烈建議郭在九三軍人節這天宣布，因為自己是空軍官校飛行四十一期畢業，不久前開同學會時，他向同學推薦郭台銘，同學們大多表態會支持，郭若能在軍人節這天向三軍致敬，並宣布參選，相信會吸納到不少軍人的票。

曾惠騰是郭粉南投連署站站主，他說，郭會獨立參選的宣示讓郭粉很興奮，因為他們早已為連署分配工作，老虎軍團已把九月十九日正式展開連署前的工作流程排定，全台預定有一百個連署站暨站主，十六日會公布連署站地點。

中東行返台 郭：沙國允降簽證費

郭台銘昨自中東訪問返台，在機場向媒體表示，此行發現沙烏地阿拉伯簽證費用高達八百美元，他直接向皇室成員反映此事，得到承諾給台灣中華民國特別的價格，希望會有利後續雙方建立更多經貿外交往來關係。蔡沁瑜則補充說，沙國皇室成員表示若郭有機會為中華民國服務時，可能降到八十美元。

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