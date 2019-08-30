拿氣爆操作選舉 陳菊：令人憤怒

2019-08-30

〔記者黃佳琳、蔡清華、楊淳卉／綜合報導〕國民黨多位高市議員和立委許淑華、孫大千針對高雄氣爆善款問題再提疑點，並質問前高雄市長陳菊，當時召開氣爆善款運用草案的市政會議只待兩分鐘，疑似要卸責，但陳菊和綠營則打臉回嗆，當時是陪行政院長江宜樺赴災區勘災。

陳菊透過臉書發文指出，氣爆的每一分善款都依法使用，已經歷過不同機關無數次的檢驗，有人以模糊是非的語言，將氣爆做為選舉操作的籌碼，令人憤怒、遺憾。

市政會議請假 是陪同江宜樺勘災

陳菊指出，二○一四年八月十二日市政會議請假，是為陪同當時的行政院長江宜樺赴災區勘災，高雄氣爆是高雄人心中永遠的痛，請不要再為了選舉，用扭曲事實的語言在高雄的傷口上撒鹽。

高雄氣爆發生至今已經五年，陳菊說，所有善款的運用都依法申報並經內政部、衛福部查核，所有的復原工作也都如期如質完成，她和市府團隊願意接受外界的所有檢驗，坦蕩以對，但絕不接受有人一再把高雄人的傷痛當成選舉的提款機，甚至一再用不實的惡意指控來欺騙社會大眾。

陳菊表示，在高雄市長任內，她非常重視每週二早上的市政會議，因為所有局處首長都必須到場討論重大市政決策，如非重要行程，她極少遲到、早退，更不會恣意更改時間，十二年來都是如此。

然而，某總統候選人陣營及立委參選人，竟然質疑她提早從市政會議離席是為了規避法規審查。陳菊強調，當天是氣爆發生後第十二天，許多救災復原的工作仍在進行，市府團隊更是夜以繼日、全力和時間搶命。

當天她必須趕往現場陪同當時的行政院長江宜樺勘災，同時向江院長表達希望中央多給予高雄救災的相關支援，要求中央的重建預算可以一次到位。

救韓低迷民調 藍營重提氣爆善款運用

為救韓國瑜連日來持續下探的低迷選情，國民黨昨天召開記者會，公布高雄氣爆四十五億六千萬元善款使用「真相」，批評陳菊市府由秘書長李瑞倉擅改民間捐款專戶設置管理及運用作業要點通過「霸王條款」，更直指陳菊開會只待兩分鐘，立委許淑華質疑：「是去按摩嗎？」

韓國瑜競選總部昨天指出，同年八月十二日市政會議九點開始，陳菊市長主持兩分鐘後，就交給副市長李永得主持，整場會議只開十九分鐘就散會，捐款作業要點草案就這樣通過並函頒下達，捐款作業要點草案為何能草率通過？

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