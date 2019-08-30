共軍東海演習之際 美特戰運輸機飛越台海

2019-08-30

〔記者黃欣柏、蔡宗憲／綜合報導〕中國政府近日在東海展開實彈軍演，被認為是在回應美國日前批准售台新型F-16戰機一事，在此敏感時刻，又有一架美軍最新MC-130J特戰運輸機昨現身台海中線，由北往南飛行。國防部強調，確實有美軍特戰運輸機沿台海中線活動，軍方對此充分掌握且嚴密監控，並未發現異常狀況。

美偵察機、轟炸機 也現身南海

據了解，過去美方軍機飛越台海時，並不會開啟識別系統，但這架MC-130J特戰運輸機昨經過台海時，卻刻意開啟識別系統讓識別雷達捕捉，有軍方官員認為此舉動可能與中國近日在東海進行軍演有關，不過國防部對此不予評論。

軍方官員指出，在美國國務院批准售台F-16V（BLK70）型戰機後，美、中台海角力愈趨激烈，中國政府不但大動作表達抗議，也隨即在東海進行實彈軍演，美方也強勢回應，除了MC-130J沿台海中線飛行外，同屬美國空軍的RC-135W偵察機及B-52轟炸機昨也雙雙現身南海空域，RC-135W偵察機是在屏東西南方外海以八字型盤旋後離去，B-52轟炸機則是從關島安德森空軍基地飛抵南海空域，執行任務後離開。

據悉，MC-130J特戰運輸機隸屬美國空軍特種作戰司令部（AFSOC），多用於執行滲透及空中補給任務。

另，中科院昨連續發射多枚地對空飛彈試射，貓鼻頭外海也出現罕見的美國空軍MC-130J特戰運輸機，長期觀察當地空域的軍事迷們都直呼「最近空中也太熱鬧！」

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