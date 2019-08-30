黃定和退黨 宜蘭立委選舉國民黨恐分裂

2019-08-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕下屆宜蘭縣立委選舉，國民黨出現分裂！黨內議員黃定和向縣黨部申請退黨，外界認為，黃此舉是將宣布參選下屆立委；黃定和原不願證實。不過，昨夜在臉書發表退黨聲明，強調很沈重、很不捨、但很堅定告知大家，將退出中國國民黨，以無黨籍身份繼續為縣民服務。

黃發表退黨聲明 將以無黨籍繼續服務

黃定和曾任宜蘭市長，兩屆議員，去年連任議員後，就持續爭取代表國民黨參選立委，希望更上一層樓；面對前宜蘭縣長呂國華競爭，國民黨初選由呂出線，但黃僅以一點一一一七個百分點落敗，當時黃定和強調民調不公，但未獲黨回應，儘管民調已結束兩個多月，風波仍未平息。

外界揣測 黃可能和民眾黨合作

黃定和計畫以無黨籍身分參選立委，國民黨試圖勸退都未成功；最近，台北市長柯文哲到宜蘭參訪，黃定和更是全程陪同，互動曖昧，也讓外界揣測，黃定和未來有機會和台灣民眾黨合作，代表民眾黨參選立委；前天，黃定和提出退出國民黨申請，在宜蘭政壇投下震撼彈。

活動遇呂國華 呂想握手未握成

黃定和對此相當低調，昨參與縣府敬老眼鏡活動時，對於退黨之事不願多談；呂國華隨後也抵達活動現場，一度上前要與黃定和握手，卻遭到拒絕，氣氛非常尷尬。 不過，黃定和解釋，他沒有看到呂國華要握手，並不是拒絕。

談到黃定和可能退黨參選，呂國華說：「尊重也祝福」，他最大的敵人是自己，只要努力，不擔心選情會受影響；被問到要握手卻被拒絕是否尷尬，呂國華強調「不會啦」。

國民黨縣黨部主委張建榮證實，黃定和確實已向縣黨部提出退黨申請，會再開會決定是否要慰留，退黨是黃的個人自由，只是感到很可惜，國民黨失去優秀人才，國民黨協助過黃當選兩屆宜蘭市長與縣議員，相信黃對黨也是有感情的。

黃定和昨晚在臉書發表退黨聲明，他說，國民黨立委初選結束後，他一直沈思，怎麼樣才能讓宜蘭更進步？怎麼樣才能突破艱困局面，未來他會秉持初衷，「堅定向前，民意為先」為縣民福祉努力。

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