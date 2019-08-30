大創案遭控詐欺 黃偉哲獲不起訴

2019-08-30

〔記者黃捷／台北報導〕市長黃偉哲在去年任立委期間，被「大創」前供應商、億豐富公司總經理葉啟中指控，其國會助理曾碧珠收取三千萬元服務費，最後卻給他偽造憑證，導致貨品卡關，怒控黃、曾詐欺。台北地檢署調查發現，曾碧珠確實有協助辦證，黃偉哲則未參與其中，昨依罪證不足處分兩人不起訴。

檢方查證 黃未參與 罪證不足

葉啟中去年指控，上海大創二○一六年欲進口並銷售台灣製造的保養品「研」，曾碧珠得知此事，聲稱她老闆黃偉哲實力很好，可以幫忙取得「三證」，分別是入境貨物檢驗證明、進出口化妝品標籤審核證書、化妝品檢驗疫CIQ標，但要收取九百萬元公證費用，另要求二千一百萬元服務費。

葉啟中說，因相信黃的政商關係，便開三千萬元支票給曾碧珠，支票也已兌現。曾後來提供一百廿一份中國進口證照，但保養品運至上海時，海關查驗竟發現全部證號都是以既有商品證號偽造，貨物卡關十個月後，於前年八月被退運回台，已經損失慘重，曾女卻再索取五十三萬人民幣處理費。

助理確實協助辦證 不構成詐欺

但檢方調查發現，曾碧珠收錢後確實有幫忙申請「三證」，在貨品卡關時葉啟中卻失聯，也是由曾女代辦退關手續，遂認定不構成詐欺，另無證據證明黃偉哲參與其中，昨依罪證不足，處分兩人不起訴。

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