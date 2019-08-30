柯文哲會企業主談選舉 議員︰說一套做一套

2019-08-30

〔記者楊心慧、陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲遭直擊前往台北喜來登飯店二樓安東廳與企業大老見面，市府稱當天企業界人士是給予市政推動專業建議，如今卻被揭露，柯在餐會介紹台灣民眾黨，彷彿在招募黨員，柯文哲昨又改口，「選舉題目這麼熱門，大家不可能不談」，引起議員痛批「真是厚顏無恥！說一套做一套，以為年輕人好騙」。

被揭露餐會介紹民眾黨 似在募黨員

周刊昨報導，柯文哲在餐會上介紹台灣民眾黨的組黨過程及現況，有與會者直言，這段過程彷彿在招募黨員，餐會中還有人要柯二○二四再選總統，不用急著市長做一半就選。

對於周刊報導，市府發言人不僅未如第一天被揭發時，義正詞嚴的要求媒體善盡查證責任，宣稱是市政交流，柯昨受訪也顧左右而言他指出，「吃飯一個多小時，什麼話都有，不用去轉述，他們輪流作東，有時候請他去，七嘴八舌什麼都可能談到，有沒有談到選舉？廢話，熱門題目不可能不談。」

王世堅︰柯做什麼大家可想而知

議員王世堅忍不住痛批：「柯文哲真是厚顏無恥！」柯不是主張公開透明嗎？沒什麼見不得人，大可在市府進行便當會，或是聘請企業老闆當市政顧問也沒關係，何必跑去喜來登安東廳，該處是政商名流、藝人常去的地方，柯文哲不用辯解，做什麼大家可想而知。

吳世正︰以為年輕人這麼好騙嗎

議員吳世正表示，柯不但無心市政，更是熱烈擁抱財團大老闆大金主，現在真面目被揭露，應該很多柯粉感覺到被騙，要市政交流，可請到市府開便當會，這是他自己親口說的，結果這麼多不同產業大老闆一起談？真的以為年輕人這麼好騙嗎？這麼多大老闆，共同點就是有錢，這就是柯要的東西。

簡舒培︰核心價值不清 變傳銷大會

議員簡舒培表示，柯要從市長轉型黨主席，民眾黨的核心價值不清，所以只能變成行銷公司的傳銷大會，彷彿老鼠會，要把大家吸引入黨，若要人不知除非己莫為，打臉柯文哲已成風潮，連企業界大老和他吃飯，也受不了他說一套做一套的模式，才會對外透露。

戴錫欽︰應以同樣標準檢驗自己

議員戴錫欽表示，柯文哲之前不屑其他政治人物和財團互動，現在也做出一樣的事情，當他檢驗別人時，應要以同樣標準檢驗自己，柯在事情曝光後講的都是為了市政、美化自己，當媒體揭露時，又改口辯稱，違背他自己的理念，何不坦蕩蕩的對外說明。

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