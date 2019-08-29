駐ＷＴＯ代表朱敬一 申請退職獲准

2019-08-29

〔記者李欣芳、呂伊萱／台北報導〕我駐世貿組織（WTO）代表團常任代表朱敬一申請退職，蔡英文總統已批准。這項人事令將自八月三十一日生效。

前國科會主委、中研院院士朱敬一於二○一六年十月出任駐WTO代表。這也是蔡總統於二○一六年五月上任後，於七月首批發布的駐外人事之一。

朱敬一昨在臉書發表八千字長文，談「外交官的涵養與應變—牧羊三年讀書筆記」。文中雖未提及離職一事，但回顧前行政院長林全牽線、邀請其擔任WTO代表一職，述及擔任駐使這三年來的心得，為這趟外交之旅總結意涵不言而喻。

朱敬一直言，這三年來美中貿易戰使WTO舊議題幾乎全部停擺，也使既有體系陷入僵局，而小國如台灣需要應變。他的做法即是廣泛閱讀，建構基礎，才能在不斷變化的世界經濟環境中，掌握彙整新規則的能力，並進而尋找改變契機。

馬英九政府時期，朱敬一曾擔任行政院政務委員與國科會主委。蔡政府上台後，朱則獲延攬出任駐WTO常任代表，不過，綠營部分人士對朱敬一的行事風格有意見，過去外交圈也傳出朱與外交相關部門有所扞格。

朱在WTO駐使任內，曾因以現任官員之姿公開批評蔡政府稅改，在外交系統內引發不小爭議。另就積極面而言，朱連年與台糖合作，在日內瓦引進蘭花展，透過蘭花之美體現台灣民主價值的「蘭花外交」，令各國使節印象深刻。

總統府官員表示，朱敬一是申請退職，已獲得總統批准，蔡總統是在八月二十三日批准朱敬一的免職令。

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