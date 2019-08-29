海金會與中國國企合作 陸委會︰違法

2019-08-29

〔記者鍾麗華／台北報導〕登記在高雄市的「海峽金融研訓協會」，上月與中國福建省平潭綜合實驗區合辦「台灣青年實習創業引領計畫—金融行業交流培訓案」，招攬兩梯次、約六十餘名台青赴平潭，陸委會初判違法，主管機關金管會今將派員南下調查。據該協會網站，高雄市財政局長李樑堅為榮譽理事長，不過，海金會昨澄清，李已婉拒該職，網站尚未更新。

金管會今南下調查

據海金會網站簡介，海金會於二○一六年六月成立，是由產、官、學界組成，二○一八年與中國科技部生產力中心協會所屬單位合作，同時一直從事協助中國的農村合作社、農村商業銀行等地方基層或區域性金融機構，配合既定「十三五政策」規劃，成為「全國最佳的銀行培訓、銷售及創新服務」的輔導平台。

今年二月底海金會舉辦喬遷揭牌儀式，李樑堅也出席。該會理事長顏令凱當時表示，為支持高雄市長韓國瑜「人進來」的政策，海金會將大力發展中國金融人員來台培訓。

海金會七月也協助招攬台青到平潭實習創業，根據報名簡章，主辦單位為平潭金控子公司「平潭產業服務公司」，海金會列協辦單位。

據中媒報導，位於中國平潭的「台灣青年創業就業培訓基地」去年七月揭牌後，加大力度實施「台灣青年創業就業引領計畫」，計畫每年吸引近千名台青到平潭培訓及實習。

陸委會表示，由於海金會合作對象是陸方國有控股公司，初判違反「兩岸條例」第三十三條之一，不得與中國黨政軍有合作行為，雖然其主管機關是高雄市社會局，但中央目的事業主管機關是金管會，現已移請中央主管機關查處。

顏令凱昨受訪時澄清，七月的培訓營只是協辦單位，因為開設金融理財課程所以派遣三名講師上課。他對兩岸法令不清楚，不知道有違法之虞。

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