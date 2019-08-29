郭幕僚︰郭對「換瑜」沒有任何期待

2019-08-29

韓怎麼做不會是郭的考量

〔記者陳柔蓁、林良昇／台北報導〕不少郭粉擔心，鴻海創辦人郭台銘參選態勢益發明朗，但許多郭粉擔心，郭九月十七日才要參選連署，韓國瑜的地方勢力都鞏固了，對郭不利。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨表示，韓怎麼做不會是郭的考量，初選落幕至今，持續有許多人發聲願意幫忙，也都非常歡迎，希望大家一起為台灣找出路。且郭董對換掉韓國瑜沒有任何期待，如果有慎重決定，都與韓無關。

郭陣營披露的調和式民調，發現韓國瑜的支持度在初選後一個多月下滑近二十％；蔡沁瑜說，這證明韓聲勢下滑不是郭導致，只是想證明郭出來參選、在三腳督的情況下，郭吸走的不是韓的票，反而是綠的支持者，如果郭不選，郭的票就會回到蔡英文那邊、蔡英文支持度來到近四成，其餘就留給大家解讀。

親民黨︰對合作持開放態度

外傳郭台銘為了吸納韓粉，尋求與親民黨主席宋楚瑜合作。蔡沁瑜則說，「這件事看報紙才知道」，宋楚瑜的能力、魅力大家都清楚，目前郭不排斥跟任何團體或個人合作，前提是理念、方向一致、為台灣好，也願意聆聽各界的意見，這都是很好的發展。親民黨組織部主任張碩文也表示，宋楚瑜對參選總統沒有起心動念。橘營對合作持開放態度，只要擬定核心理念價值，就有辦法合作。

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