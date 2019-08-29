違紀登記參選 國民黨一律開鍘

2019-08-29

鞏固選情 黨中央提前祭出軍令

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕雖然二○二○大選要到十一月中旬才進行候選人登記，國民黨為了鞏固選情，黨中央提前祭出軍令，中常會昨通過中央考紀會所研擬，明年總統與立委選舉的「黨員行為規範」並自即日起實施，期在選戰正式開打之前，先為黨紀樹威。

根據規定，黨員違紀登記參選，一律開除黨籍或撤銷黨籍處分。違紀助選者，則依情節輕重予以停止黨權二年以下處分；若是助選情節重大，對國民黨選情影響嚴重得予以撤銷黨籍處分。

申請成為被連署人 也會處理

不過，媒體詢問如果九月十七日鴻海創辦人郭台銘、立委王金平申請為總統選舉被連署人，黨紀是否就會開鍘？國民黨副發言人洪于茜指出，規範內容沒有特別提到申請為被連署人，但黨員若有違反規範事項，一切由考紀會評估處理。

考紀會主委魏平政則說，若是十一月候選人登記，就一定會開鍘，如果是九月申請成為被連署人的階段，有地方黨部搜集事證後認為有開鍘必要並上呈，黨中央也會做「個案認定」處理。

對於郭台銘若參選，國民黨應該何時開鍘？韓國瑜競選總部北部辦公室主任鄭世維受訪時表示，有人認為應該在十一月候選人登記，但根據中選會公告，九月十三至十七日申請成為被連署人應該就算正式登記，如果十一月才算，與大家預期不同，既然黨已提名，就不要讓外界有遐想。但他也說，還是要尊重黨中央的認定。

為被開鍘做好準備？王否認

外傳王金平已做好被開鍘準備且已找好替代辦公室，王金平昨晚透過國會辦公室否認，強調並無此事。親王人士則說，王金平從決定選總統開始就在尋找適合的競選辦公室，並非為開除黨籍作準備。

據了解，王金平目前在台北車站附近一處小型商辦設有一處辦公室，做為幕僚開會使用，但為因應總統大選希望尋找大型辦公室，日前曾到萬華、東區及大直看屋，然因「郭王」最終態勢還沒底定，並未簽約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法