苗栗青年撐香港 夜市播抗爭實錄

2019-08-29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕香港「反送中」事件越演越烈，台灣各界也密切關注，苗栗在地青年團體為表達「撐香港、護台灣」， 前晚邀請曾到香港第一線採訪的公民記者為「鳩先生」（化名）與鄉親分享現場實況，更走進頭份市建國夜市內播放影像、宣講，吸引許多市民的目光；「鳩先生」希望透過客觀的影像紀錄，藉由環島巡迴講座，讓更多人看見香港正在發生的事情，並從中反思台灣未來的走向。

邀請到港採訪公民記者分享

在地青年高舉「反送中、撐香港」、「顧主權、護台灣」等標語，並發放傳單給民眾，在夜市透過簡單設備，傳遞香港第一線採訪的抗爭消息，希望各界關注正在發生的香港反送中事件。

與會的在地青年認為，苗栗相較於其他縣市較為純樸封閉，尤其現下「假新聞」當道，更需要有不同的管道傳遞各種聲音，讓民眾看見世界發生的大事，同時也透過講座，喚起更多人關心周遭的各種公共議題。

從事影像工作的「鳩先生」，於六月香港爆發反送中事件時就在現場，近距離透過鏡頭記錄抗爭的發展，回台後巡迴各縣市分享見聞，讓更多人了解此次自香港回歸中國後所發生的最重大社會運動。

走進人群宣講 盼反思台灣走向

「鳩先生」說，香港正瀰漫濃濃的恐懼氛圍，每個抗爭者戴上口罩、面具，擔心被中國政府清算，也隨時警覺身邊正在拍照的行為，在現場進行影像記錄時也受到許多阻礙；儘管如此，仍有數百萬的香港民眾走上街頭，除表達對中國政府的不信任，更是展現對民主、自由的追求決心。

「鳩先生」前晚也和苗栗在地青年走進夜市中，在人來人往的夜市街頭大聲的宣講，透過近距離的互動對談，讓更多苗栗縣鄉親關注香港情勢，重新思考台灣未來的方向。

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