國民黨諸事不順…龍魚曬死 擋煞石基座裂了

2019-08-28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜民調逐漸下滑，更面臨鴻海創辦人郭台銘脫黨參選危機，諸事不順。事實上，在國民黨七月十五日總統初選民調出爐當天，中央黨部後方風水池就發生龍魚跳池事件，被視為凶兆，近期國民黨也將放置黨部大廳的石頭底座裂縫修補，更引發「修補黨內裂縫」的聯想。

憂分裂？ 黨中央忙修補

國民黨提名韓國瑜參選總統後，近期風波不斷，而早在七月十五日總統初選民調出爐後，中央黨部後方風水池就有一尾龍魚跳出魚池被曬死。該龍魚身長四十六公分，韓國瑜則是四十六年次，名字也有「魚」的同音字，被視為不吉之兆，但國民黨極力撇清，稱該池和龍魚與國民黨無關。

但相關傳言仍甚囂塵上，約一週後，國民黨就把長期放在黨部一樓大廳角落，在中山廳門口的「永懷領袖」石頭，搬到黨部大廳手扶梯及大門間，還在石頭背後貼上黨徽。七月底全代會前夕，國民黨趁更改全代會主題的機會，將黨部大門原本透明的玻璃電動門貼上貼紙裝飾，作為隔絕，被外界視為擋煞。

據了解，國民黨中央黨部一樓大廳的風水，近期被廣泛討論是源自命理師詹惟中的網路節目，當時詹與主持人沈玉琳拜訪中央黨部，發現大廳到二樓手扶梯的擺設很像人的舌頭，還直沖大門，風水上易發生口舌之爭，當時詹就私下建議可用「永懷領袖」石頭擋煞。

但國民黨運勢似乎未見好轉，郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平三人在八月廿三日合體，結盟機會濃。而在八月廿一日國民黨中常會當日，國民黨發言人歐陽龍更找來工人，修補「永懷領袖」石頭下方木頭基座的裂縫，被外界聯想為「修補黨內裂縫」。

歐陽龍昨受訪時表示，「永懷領袖」石頭是革命實踐研究院第三期成員送給黨中央，歷史悠久，還重達幾百公斤，長期重壓下，導致下方木頭基座有裂縫，但已裂了許久，並非近期才裂開，只是為了美觀才修補裂縫，沒有外界所謂的風水考量。此石頭原放在一樓大廳角落，是為了讓動線更明確，才移到一樓大廳中央。

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