柯批吳師心自用 國民黨竟要柯管好市政

2019-08-28

柯：沒有「四腳督」的空間

〔記者沈佩瑤、林良昇、王榮祥／綜合報導〕二○二○總統大選，台北市長柯文哲動向備受關注。柯文哲日前接受平面媒體專訪時表示：「高雄市長韓國瑜說我一定會選，其實他猜錯了，如果鴻海創辦人郭台銘要選，就讓郭選，至少我們就不用去扛這麼困難的局。」昨受訪更坦言，基本上沒有「四腳督」的空間，對他來講，就是在藍綠之外，有沒有第三個選擇。

柯：韓當總統可怕 想到會睡不著

韓：每校成立舞蹈團隊 宣導反毒

台北市長柯文哲接受媒體專訪時還說，從台灣一百多年歷史來看，哪有當選市長第一個月就去選總統？這對高雄市民不公平；韓國瑜的可怕，他想到就會睡不著覺，「韓國瑜的可怕是說不出來的可怕，心裡想了就害怕。」他和國安系統專家上課後驚覺，（治國）哪有那麼容易，所以一直無法理解韓國瑜的信心來自哪裡。

高雄市長韓國瑜昨天被問到這議題時，又發揮問Ａ答Ｂ的功力，指出「好、那個、現在，今天市政會議有個重要議題是反毒」，強調未來會要求每校成立一個舞蹈團隊，用跳舞、戲劇、演講等方式全面宣導反毒 。

柯文哲接受媒體專訪時也批「國民黨主席吳敦義師心自用，把一盤好棋搞到無解」。國民黨回批說，柯文哲身為首都市長，應該多關心市政建設發展與市民生計，柯應該要好好地反省自己的政績，「閉嘴」管好市政，才是首要之務。

日前傳出郭台銘六月時曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，柯前天酸指不問蒼生問鬼神是壞習慣，卻被爆柯在五年前也去抽過兩次塔羅牌。

柯文哲昨仍嘴硬說，孔子說：子不語怪力亂神，敬鬼神而遠之，「人家要給你算，你也不能說不要給你算」，但還是不要不問蒼生問鬼神，所以後來就儘量躲避去接觸「他」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法