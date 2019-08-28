郭、王陣營估算 韓民調再掉 派系自然回歸王

2019-08-28

〔記者陳昀／台北報導〕「郭柯王」結盟態勢幾乎底定，知情人士表示，其實三人選戰角色還沒談定，待鴻海創辦人郭台銘今天出訪中東回國後商議，預計受理連署當週才會對外宣布；至於向韓靠攏的派系，郭、王陣營估算，只要國民黨總統參選人韓國瑜民調持續下探，一向「西瓜偎大邊」的地方派系就會回歸前立法院長王金平身邊。

共推不分區？ 王：尚未有結論

外傳郭台銘及台北市長柯文哲、王金平本週將討論明確分工，並共組競選團隊、共推不分區立委名單等；王金平昨透過辦公室回應，迄今為止的確兩兩交換過意見，但尚未有任何結論，其餘流傳的各種說法純屬外界揣測，不予評論。

親郭人士指出，郭、王、柯三方合作已底定，郭台銘參選總統也幾乎確定，但合作細節還需要三人磋商，預計在九月十三日中選會開始受理申請正副總統選舉被連署人前，才會對外宣布。

郭營批韓 農舍拖半天不處理

他批評，韓國瑜現在的聲勢不是真正實力，除了韓國瑜本身的問題，韓陣營根本沒有議題解決的能力，光農舍就拖半天不處理，當年綠營面臨相同問題是如何快刀斬亂麻，蘇嘉全當時就將農舍與農地無條件捐給鄉公所，為選情衝擊設下停損點，怎會像韓這樣有恃無恐？他認為，藍綠對決必輸，所以郭台銘才必須出來。

「地方派系就是『西瓜偎大邊』！」藍營人士分析，王金平一向與地方派系交好，加上郭台銘的資源一定比國民黨多，只要郭參選、韓聲勢下探，等到十一月底、十二月的選戰關鍵期，這些派系就會靠回王身邊，王金平此時不需出手，未來還能作為郭台銘與國民黨各地民代的橋梁。

親王人士則表示，郭、王之間還沒談定選戰角色，先前雖曾傳出柯文哲任競選總幹事，但總幹事必須熟悉各地的民代、派系等，柯很難勝任，九月十三日中選會開始受理申請正副總統選舉被連署人，估計九月七日前還不會有公開動作。

與郭、王交好的前立委盧嘉辰表示，等郭台銘回國後，郭、王還要碰面討論後續合作方案，如果有正向結果，就會選個良辰吉時宣布。

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