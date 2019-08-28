台灣民眾黨 內政部核准成立

2019-08-28

〔記者黃欣柏、陳昱勳、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」，因黨名與民族運動先賢蔣渭水在日治時期成立的政黨相同，引發蔣渭水基金會等團體反彈，不過內政部上週五仍核准「台灣民眾黨」成立並給予備案。內政部民政司長林清淇昨解釋，現行「政黨法」僅規定不能與現有政黨名稱衝突，「台灣民眾黨」並未違法，因此准予備案。

對此，蔣渭水基金會與蔣渭水後代蔣理容均不回應。蔣渭水基金會八月初曾聲明，「台灣民眾黨」是全民歷史資產，非誰專屬，且名稱相同易造成混淆，籲柯「再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生的尊重」。

林清淇指出，根據「政黨法」第八條，政黨名稱或簡稱不得與已設立的政黨相同或類似，而「台灣民眾黨」並未與現有政黨名稱衝突，內政部依法審查後，認為必須給予備案。

黨名沒與現有政黨衝突 不違法

民眾黨籌備處發言人林珍羽昨強調，已收到內政部公文，後續還要到地方法院辦理法人的設立和登記，並送內政部備查，盼在九月底前跑完所有程序，正式上線。

黨內人士表示，二○二○選舉在即，今年將會以推舉區域立委與不分區立委人選為主，黨職如秘書長、副主席急迫性不高，在黨員陸續入黨後，明年再推動黨務，包括中央委員、中評委等改選。

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