民進黨徵召吳怡農 蔣萬安：不因對手誰 而做改變

2019-08-28

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨預計今徵召學經歷頗受矚目的吳怡農挑戰台北市第三選區的國民黨立委蔣萬安。蔣萬安昨表示，不管是誰都應該去說服選民過去四年有認真問政，在地方上積極解決民眾問題，做應該做的事情，自己不會因為對手是誰做任何改變。

針對北市立委第三選區的佈局，民進黨中執會今將通過徵召中研院社會所兼任研究員吳乃德之子吳怡農的提名案，挑戰國民黨明星立委蔣萬安，被視為「雙帥對決」。蔣萬安昨指出，等民進黨最終提名人選確定後，再做回應。

蔣萬安先前接受媒體訪問時曾表示，不管對手是誰，他都不敢大意，也從未絲毫鬆懈，會全力以赴，同時向選民報告過去四年認真問政、在地方積極解決民眾問題的政績，拚到最後一刻，不會因為對手是誰，有所改變或懈怠。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹認為，吳怡農確實學經歷亮眼，但蔣萬安的學經歷也不差，甚至比吳更好。而且蔣的工作始終如一，之前黨內拱蔣選北市長的時候也堅持要做滿立委，不像吳一樣在工作上跳來跳去，相信選民如果要選擇優質的國會議員，當然還是選擇蔣。

國民黨主委︰吳有新鮮感 較難掌握

黃呂錦茹指出，黨部對於蔣萬安的選情深具信心，因為蔣非常有誠信，也有在跑基層，不論是中央或地方的事務，服務都非常好，民眾對於蔣萬安都讚不絕口，基層對蔣十分肯定，印象極佳，而對於吳怡農就沒有什麼印象。

黃呂錦茹也表示，民進黨在第三選區不提名議員參選立委，可能也是考慮國民黨對民進黨議員的實力有所掌握，而吳怡農沒有基層實力，卻相對有新鮮感，國民黨比較難掌握，雖然黨部對於蔣的選情深具信心，但仍會仔細研究吳怡農相關資料，做萬全準備。

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