被換傳求官 台中市社會局長李允傑調有給職顧問

2019-08-28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕調整小內閣，撤換爭議不斷的社會局長李允傑，卻調任為十二職等的有給職市府顧問，薪水不輸局處長；政壇並傳出，李被市長通知撤換時還要求新職位。議員張耀中指該市政顧問，如同中央政府的政務委員，仍可對社會局業務進行指導監督，人事調整「換湯不換藥」；而李允傑即將去職，昨仍動身到日本參訪幼托政策，也被質疑是去「畢業旅行」。

李赴日本參訪 一直未接電話

對此，市府表示，李允傑曾任社會局長且具相關市政、公行經驗，因此調整到新職務，出訪行程應是早已排定，李允傑到日本參訪，一直也未接電話；對於李允傑傳出求官說，市府則不回應。

李愛唱歌惹議 市長下令封麥

李允傑上任後頻頻遭爆料，被基層公務員投訴要求用私人臉書宣揚政績，並列入年度考核，要求在員工訓練時陪議員宮廟遶境等，也在議會備詢時公然睡覺被議員痛批，尤其是公開場合愛唱歌惹議，甚至在公益弱勢頒獎典禮一唱半小時，被市長下令封麥；上述事件，李曾一一回應並表示有些是誤會或是空穴來風。李允傑原為空大行政系教授，曾於二○一八年參選國民黨嘉市長黨內初選失利，無社福相關背景，被認為爭議事件是加速他下台的理由。

李允傑在二十三日傳出遭撤換後，當天即連續請假神隱，電話不接，但當天有進入辦公室與人會面；二十六日出席藍爸爸宴請弱勢兒公益餐會，與弱勢童合影放上社會局官網，也被認為是向善心人士及公益團體取暖。

議員：李不適任 就應徹底離開

張耀中說，新任社會局長彭懷真傳出接任後，近一週出現很多影射指謫彭的黑函，散布者背後動機讓人起疑；且李允傑已不適任市府團隊，為安撫他而給有給職市政顧問，是浪費國家公帑，既然不適合這團隊，「就該徹底離開！」

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