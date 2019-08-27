無情真實預測 一對一韓國瑜大輸蔡英文83萬票

2019-08-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據《無情真實預測》網站推估，二○二○總統大選在一對一情況下，蔡英文可拿下六七二萬票，領先韓國瑜的五八九萬票，雙方差距已拉大到八十三萬票；在三腳督情況下，蔡英文也逆轉領先。

《無情真實預測》是利用大量數據分析的專業網站，除了針對國內外大選的預測，體壇盛事也會進行推估，主要是綜合各家民調機構的數據，加上政治事件影響、選民結構、歷史投票結果、議題聲量、討論度去加成，推估勝率，以往的預測準確度不低。

《無情真實預測》於八月十二日，預測二○二○總統大選，在投票率七成情況下，蔡英文可拿下六三八萬票、韓國瑜得票六二三萬票，雙方差距十五萬票。

八月十九日預測韓六一七萬票、蔡六四七萬票，差距擴大到三十萬票；根據最新預測，蔡得票數衝高到六七二萬票，領先韓的五八九萬票，雙方差距拉大到八十三萬票。

在三腳督情況下，若是郭台銘加入戰局，八月十二日的預測是韓四六一萬票、 蔡四四九萬票、 郭四二八萬票，韓國瑜還領先；但最新預測，韓四四九萬票、 蔡四七○萬票、 郭四一八萬票，蔡英文已經領先。

在三腳督情況下，若是柯文哲加入戰局，八月十二日預測韓五○八萬票、蔡四五二萬票、 柯三七九萬票，由韓國瑜領先；但最新預測，韓四六四萬票、 蔡四八一萬票、 柯三五四萬票，蔡英文也逆轉領先。

對此，韓國瑜競選團隊表示民調起起伏伏，都會做為參考。

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