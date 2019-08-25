星期專論》亞洲長期和平正在崩解？

2019-08-25

◎何瑞恩（Ryan Hass）

一年前，筆者曾在這個專欄裡撰文預告一些值得關注的區域重大趨勢—朝鮮半島的敵對狀態可能解凍、中國的外交攻勢與日俱增，以及美中關係持續惡化等。一年後，這份清單已呈現倍數成長。

日韓意氣之爭 美中貿戰持續升級

亞洲的幾乎每個角落都已亮起紅燈。正如我在布魯金斯研究所的同事卜睿哲（Richard Bush）最近的警告，亞洲的長期和平似乎愈來愈無以為繼。

在東北亞，日本與南韓因歷史宿怨未解，陷入兩敗俱傷的意氣之爭。中國和俄羅斯軍隊最近在日本海（兩韓稱東海）執行首次聯合空中巡邏任務，引發日本與南韓軍機分別緊急升空攔截。北韓正擴張其核武與飛彈能力，但北韓最高領導人金正恩在此同時也營造假象，佯裝他有意以放棄核武交換經濟援助—至少美國總統川普如此認為。

另一方面，美中貿易衝突正迅速升級為全面對抗，雙方關係的各個面向因而敵我分明。中國罔顧美方制裁禁令，持續購買伊朗石油；美國在退出「中程核飛彈條約」後，表明在亞太地區部署中程彈道飛彈的意圖，中方則矢言在軍事上有所回應，也都擠入既有的長串壓力清單之中。

由於中國試圖在二○二○年一月的大選前脅迫台灣，並操弄公共輿論，兩岸情勢變得更為緊張。華府與台北相對於北京兩陣營的「行動—反應循環」（action-reaction cycle）已經根深蒂固，彼此之間都認為自己正就對方無法容忍的行徑做出反應。

中國武警集結 伺機暴力鎮壓香港

香港的情勢也一觸即發，港人試圖阻止自身在「香港基本法」下所享有的權利遭受侵蝕，部分示威者甚至訴諸暴力，港府卻以不斷升級的武力回應。中國政府已警告，它對公民不服從及暴力抗爭的耐性有限，並以大批武警部隊在深圳邊境附近集結的畫面，證明其所言不虛。暴力鎮壓的可能性確實存在。

還有新疆，已成為中國國際形象的瘡疤。即使國際譴責迄今相對無聲，但強制關押為數不明的大量公民，對其聲譽造成的傷害，正削弱中國為放眼區域或全球領導地位爭取支持的能力。

還有，南海緊張局勢居高不下。最近幾週，菲律賓在面臨中國入侵後，求助美國保障其安全，中國與越南船艦也陷入對峙僵局。報導指稱，中國正在柬埔寨興建軍事基地，使其成為它在東南亞的第一個海軍前哨站，北京逐步侵犯東南亞的疑慮被進一步放大。亞太地區各國領袖，包括澳洲總理莫里森、新加坡總理李顯龍等美國的堅定盟友，以及太平洋島國領袖們，皆已敲響大國對抗加劇的警鐘。

不僅如此，在印度突然宣布取消喀什米爾擁有立法自治權的特殊邦地位後，兩個擁有核武的南亞強權相持不下。這項決定將這個穆斯林佔多數的邦納入新德里當局的政治管轄之下，升高了與巴基斯坦的緊張關係。

正如英國《金融時報》首席外交事務評論員吉迪恩‧拉赫曼（Gideon Rachman）最近的警告，我們可能正見證亞洲戰略秩序的崩解。過去四十年來，亞洲各國實現了歷史性的經濟成長及人民福祉的改善，只有北韓例外。美國藉由它的主導地位遏阻衝突，維護穩定的安全環境，並促進市場開放，鞏固了當前的秩序，但並非無懈可擊。在此期間，中國大幅推遲對外擴張的野心，轉而聚焦於改善國內民眾的生活。兩岸關係方面，中國主要堅持追求和平統一，台灣領導人也普遍對煽動民族主義以追求政治利益謹慎而行。

如今，川普和中國國家主席習近平似乎都沒有記取歷史教訓。川普公開質疑結盟的價值，並推進以民族主義、本土主義及單邊主義為導向的外交政策。他致力於「美國優先」，但此舉引發對美國在亞太地區原則性領導地位的質疑。與此同時，習近平也似乎決心增強中國軍力、延伸防禦周界（defense perimeter）、鎮壓異議、籠絡及恫嚇台灣、加強對爭議領土的控制，伸張中國對區域事務的領導地位。

亞洲秩序崩解 台灣領導者需有遠見

換言之，不僅是兩岸關係，台灣外部環境也愈來愈複雜。雖川普政府同意出售F-16V戰機，確保了美國對台灣的承諾，過度標榜卻有風險。無法逃避的現實是，亞洲的戰略結構板塊正在轉變。台灣無法自外於這些變化，美國也無法全方位地庇護台灣不受影響。判定哪些問題會趨緩、哪些將擴散，目前仍為時過早，但我們不能天真地以為，所有問題都會自行化解。為了因應持續變遷的情勢，台灣需要有遠見、平衡力和戰略的領導者。台灣選民在明年一月投票時，應該優先考慮這類特質。

（作者何瑞恩為美國智庫「布魯金斯研究所」研究員；國際新聞中心周虹汶譯）

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