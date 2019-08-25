黨產會：3年清查不當黨產近千億

2019-08-25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會二○一六年八月卅一日正式掛牌成立，本月底將滿三週年。黨產會主委林峯正昨表示，目前黨產會認定為不當取得財產的黨產將近七百億元，目前凍結、正在進一步清查的將近二百億元，也就是說，凍結加上已被認定為不當取得財產、應收歸國有的黨產，加起來接近千億元。

海外黨產疑雲 歡迎民眾檢舉

被詢及傳聞國民黨在日本、韓國、美國、越南有許多黨產登記在私人名下，是否追討國民黨海外黨產？林峯正說，合理推斷不當黨產一定不會只在國內，會散到海外去，不過，身為政府機關，所有黨產的處理都要根據證據，國外黨產合理推斷一定有，但最大的麻煩是要如何取得證據？法官要判案不能拿傳聞當證據。

黨產會發言人施錦芳表示，國民黨目前名下的海外黨產，有日本的台貿大樓與帛琉大飯店，都登記在中投公司名下，中投曾申請變賣這二筆黨產，但黨產會都已決議不同意出售。

日本大樓、帛琉飯店 不准賣

施錦芳說，目前聽說國民黨還有其他海外不動產等黨產，但都只是耳聞，沒有證據，黨產會歡迎民眾檢舉，黨產會也設有不當黨產的檢舉獎金。

至於為何不同意國民黨出售日本台貿大樓與帛琉大飯店這兩筆黨產？施錦芳說，日本台貿大樓位於東京的大使區，屬於精華地段，目前出租的投報率都比銀行定存高，為何要變賣？至於帛琉大飯店，帛琉是我們的邦交國，這是重要的外交基地，基於國家整體利益也不應該變賣帛琉大飯店。

黨產會昨在光點台北舉辦「檔案選輯」新書發表暨三週年活動開幕記者會。為讓民眾更了解黨產會的工作，黨產會也舉辦「被共享的經濟：不當黨產在台灣」檔案特展暨系列座談會，將調查取得的證據利用複製的方式展出，包括婦聯會留存的勞軍捐收據。

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