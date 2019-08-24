紀念823砲戰》總統：台澎金馬是生命共同體

2019-08-24

〔記者吳正庭／金門報導〕總統蔡英文昨天在金門太武山忠烈祠主持八二三戰役六十一週年中樞紀念儀式；她說「八二三精神」就是台澎金馬為生命共同體，國人團結、國家一體，政府有決心、也有信心守護台灣的民主、自由與主權。

守護中華民國台灣 一步都不退讓

蔡總統慰問出席的老兵家屬，蔡說，六十一年前，先人不分先來後到、不分族群、不分居民，大家一起歷經八二三砲戰試煉，共同守住中華民國台灣；沒有當年的浴血奮戰，就沒有今天自由、民主的中華民國台灣。

總統表示，現在必須守住得來不易的自由、民主的生活方式，還有共同捍衛中華民國台灣的主權。和平是需要國防的，國際局勢瞬息萬變，我們有決心也有信心保護跟守護台灣的民主、自由與主權，同時也會對區域的和平穩定做出貢獻。

她說，每個人都是國軍的後盾，有了堅實的國防，讓我們勇敢、自信站在民主自由的最前線，當紀念八二三的時候，不要忘記八二三的精神，要守護中華民國台灣，每一步都不會退讓。

媒體詢問美國對台軍售，被中國形容「寡廉鮮恥」；蔡英文說，中國算是失言了，政府會加強自我防禦的能力，確保民主自由的生活方式，這本來就是一個正當性很高的事情，也期待「中國能夠做一個好鄰居」。

總統訪金是否有選戰考量？蔡英文說，到金門是既定行程；不過在今年一月二日以後，台灣面對的是一個新的情勢，就是中國提出「一國兩制台灣方案」，強推這個方案給台灣的人民，相信所有的台灣人都覺得這不是一個可以接受的事情，我們更要團結共同守護民主自由的生活方式。尤其看到現在香港人民追求自由、民主，我們要更加珍惜，團結起來守護我們的民主自由。

針對馬英九呼籲執政黨趕快接受九二共識的看法，蔡英文說，從來沒有排斥跟中國打交道，也很願意跟中國坐下來談。不過，中國要把一國兩制強加在台灣人身上，台灣人的意志必須凝結起來，必須有足夠的國防來強化信心，確保台海的和平。

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