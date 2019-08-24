《桃園》歐炳辰圖利罪定讞解職 郭蔡美英遞補議員

2019-08-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員歐炳辰因圖利罪被判刑六年、褫奪公權五年定讞將被解職，原本傳出要補選，市長鄭文燦昨表示，依照內政部函釋，除賄選案外，刑事案件判決確定經宣告褫奪公權者也可遞補，歐炳辰所留遺缺將由郭蔡美英遞補；郭蔡美英兒子郭裕信現為市府經濟發展局長，未來議會開議時，極可能出現媽媽議員質詢局長兒子的畫面。

遺缺不補選 郭蔡美英曾任縣議員

鄭文燦表示，依照內政部函釋「涉有刑事案件被判決確定，經宣告褫奪公權且尚未復權者，符合選罷法遞補規定」，其中，今年五月在高雄市議會對市長韓國瑜大唱「讀你」引發熱議的國民黨籍議員唐惠美因案被判刑定讞，由范織欽遞補就是一例，另花蓮縣議員施金樹就職兩天後就因貪污案遭解職，由同選區民進黨莊枝財遞補；桃園市選委會將在看到判決書內容或當事人被行政院解職後，著手處理相關遞補事宜。

可能出現質詢經發局長兒子的畫面

據悉，郭蔡美英曾當選第十七屆桃園縣議員，當時縣長是吳志揚，郭蔡美英和同黨五位議員組成聯盟，問政犀利、有「六軍團」稱號，之後桃園市升格，郭蔡美英想爭取連任，但同黨籍鄉長歐炳辰因升格也想轉換舞台，觀音應選兩席，民進黨只有提名一席空間，因民調不如歐炳辰，郭蔡美英改推先生、前立委郭榮宗參選，郭榮宗雖然當選第一屆市議員，又因故辭職。

由於觀音只有兩席議員，缺額達二分之一（含）故辦理補選，當時有郭裕信、吳宗憲、戴兆華參選，郭裕信為倫敦政經學院畢業，頂著小英學弟光環參選，蔡英文總統還曾到觀音幫他拉抬選情，但郭裕信最後仍不敵吳宗憲；第二屆市議員選舉仍是歐炳辰、吳宗憲當選，郭蔡美英為落選頭。

如今郭蔡美英確定遞補，而郭榮宗目前也擔任桃勤公司董事長，兒子郭裕信則是經發局長，桃園市議會將於九月下旬召開定期會，屆時極可能出現媽媽議員質詢兒子局長的畫面。

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