許淑華、陳雨凡比民調 北市第七選區有望整合

2019-08-24

〔記者楊心慧、李欣芳、黃欣柏／台北報導〕台北市第七選區（信義、南松山）綠營可望整合出一組參選人對決國民黨。民進黨立委參選人、現任市議員許淑華和時代力量擬參選人陳雨凡，昨已協商以民調勝出者參選；民進黨與台聯黨兩黨主席，昨也協商決定，在「抗中保台」大原則下，共同支持一組參選人參選第七選區。

台北市第七選區藍大於綠，現任立委是國民黨籍費鴻泰，民進黨提名台北市議員許淑華，台聯文宣部主任潘厚勳和時代力量陳雨凡都有意參選。

許淑華︰黨已授權她和陳雨凡協調

許淑華昨受訪表示，民進黨已授權她和陳雨凡兩人協調，民進黨雖已提名她，但泛綠整合很重要，因此接受陳雨凡提出比民調，近期會和陳討論民調內容。對此，民進黨發言人周江杰表示，民進黨希望未來與時力新任黨主席徐永明協商出一個大方向，至於兩黨提名人若要自行做民調，能先達成整合共識，並不反對，民進黨還是希望能與時力在該選區整合。

陳雨凡︰為抗中保台做出最好示範

陳雨凡表示，不希望因力量分散，而讓國民黨漁翁得利，目標是打贏費鴻泰，所以願和許淑華比民調，由民調高的出戰，她願以身作則，為團結合作、抗中保台做出最好示範。但時代力量發言人李兆立卻強調，這是參選人個人的意願，最終還是要透過黨與黨之間的協調機制決定。

李兆立表示，目前時力與民進黨協調還沒有完成，正如同許淑華的個人意見不能代表民進黨，時力各選區參選人的個人意見，也不能代表時力，這是一樣的邏輯，不過既然知道參選人有這個意願，未來時力在與民進黨協調時，會將此納入考慮。

時力發新聞稿 指民進黨打破共識

不過時力黨中央前天沒通知陳雨凡，擅自發布新聞稿，內容提到民進黨在信義南松山區徵召許淑華議員，已經打破互不提名共識。

對此，陳雨凡直呼：「黨中央這樣的行事作風，並不是促進黨內溝通的良善示範，更不是全力支持本黨參選人的表現，反而讓第一線參選人遭到突襲、感到錯愕！」陳雨凡更呼籲黨主席徐永明，在亢奮叫陣、嘶喊輸贏之前，不要忘記第一線戰場上的士兵。

許淑華也認為，時代力量不該這樣對待自己的黨員，之前民進黨黨主席卓榮泰也說，會有兩週時間和時力進行協調，過程中她和陳雨凡都有聯繫、溝通，但可能是時力後來換了黨主席而有所改變，時力應站在尊重陳雨凡的立場再發聲明。

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