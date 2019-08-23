藍委爆癮君子名單 總統府提告

2019-08-23

蔡︰我沒有抽菸 國民黨團爆料「荒腔走板」

〔記者蘇永耀、陳昀、林惠琴／台北報導〕國民黨立院黨團昨日指控總統府政務、機要人員有所謂「癮君子名單」涉入私菸案；總統府指出，相關指控錯誤百出，為捍衛清譽與應有權益，由總統府秘書長辦公室主任游尚儒代表，委任律師黃帝穎向台北地檢署遞狀，對散佈不實訊息的國民黨團總召曾銘宗提告加重誹謗罪。

對於國民黨團爆料質疑蔡總統會抽菸，蔡英文昨出席「全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案記者會」時表示，「我覺得他們要做一下功課，我沒有抽菸」，當陸委會主委時也沒抽菸，該爆料實在「荒腔走板」。她並說現在很少人在辦公室裡抽菸，幾乎不可能，爆料的人並不了解政策。

國民黨團昨天召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，根據來自總統府「深喉嚨」的檢舉信指出，走私菸品部分資金來源包括「特勤人員公積金」和「專案犒賞獎勵金」，並提供總統府「長官們」的抽菸名單和抽菸位置，真實性頗高，黨團要求總統府立即公布團購一萬多條私菸人的姓名與數量、私菸的金流，並要求檢調深入調查，私菸案是否涉及圖利罪嫌。

總統府則駁斥指出，總統府、國安會日前完成行政調查，確認並無政務、機要人員涉入私菸案，相關行政調查資訊並提交檢方，協助後續司法偵辦。

總統府表示，國民黨團以府內人員或有吸菸習慣，惡意連結本案，但指控錯誤百出，所謂「名單上人員接受特勤人員貽贈公款私菸」，為不實抹黑；國民黨團為操作輿論而惡意散播不實資訊，不要躲在言論免責權的傘下從事犯罪行為。

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