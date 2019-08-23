新聞分析》時力「戰」聲起 談「合」不容易

2019-08-23

記者楊淳卉／特稿

時代力量近一個多月來的肥皂劇暫告一段落，儘管新任黨主席徐永明表示和民進黨「要對談多少次都可以」，但明眼人都清楚，民進黨與時力在明年選舉要能具體「再談談」合作，恐怕已沒有多少空間。

時力在區域立委提名策略目前仍模糊不清，時力立委黃國昌棄選新北市區域立委，可能轉戰不分區，顯示時力在明年立委選舉的主要戰略，其實是要以黃的光環來最大化政黨票，搶食不分區席次。

前時力黨主席邱顯智與民進黨主席卓榮泰曾在八月初會面，達成「明年立委選舉布局，於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名」的共識，看似稍有進展；但在會後，邱立遭黨內質疑，甚至爆出「時力布局黨秘書長陳孟秀參選台北市第三選區立委」訊息，顯然時力內部有一股力量，想強力阻擋兩黨在選舉合作的可能。

時力先前在民進黨已有競選連任立委的選區提出人選，已經埋下兩黨衝突。在民進黨與時力開啟對話時，立委林昶佐、洪慈庸相繼退黨，時力黨內權力結構有了改變，黃國昌及前黨秘書長陳惠敏所代表的「主戰派」路線已成為時力黨內無法被抗衡的主流。

時力區域立委提名策略不清、黨內主戰派勢力鞏固，主、客觀因素加成，不僅民進黨與時力談的必要性降低，時力也沒有斡旋的籌碼。在單一選區制度下，時力可能在區域立委選舉完敗。最壞的結果，就是在藍綠五五波選區，與民進黨玉石俱焚。

也因如此，民進黨提名北市議員許淑華參選台北市第七選區立委。其中，最騎虎難下的人，就是多次表態願與民進黨整合，但又無法與時力黨中央有效溝通的時力北市第七選區立委提名人陳雨凡。

時力以拉大「討厭藍綠」、「不藍不綠」無色、白色群眾，作為搶攻不分區席次的手段，但也充滿風險。時力在過去三年多，並未養成穩定的群眾基礎，加上台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，與時力要搶食的目標群眾近乎重疊，黃國昌個人光環能再造就多少可能，就等明年選舉揭曉。

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