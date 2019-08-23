韓國瑜倡重啟核四》侯友宜：誰來確保核安？救災能力在哪？

2019-08-23

〔記者賴筱桐、吳仁捷／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜提出在「人民同意」及「安全無憂」的兩項前提下，必須重啟核四，被核四廠所在地的同黨籍新北市長侯友宜打臉是「假議題」；侯友宜昨強調「沒有核安就沒有核電」的立場，並三度說出「這是假議題」；他質疑說，「誰來確保核能安全？核能災害的防救災能力在哪？」如果沒能力處理核災也無力處理核廢料，就沒有資格使用核電。

三度強調「這是假議題」

侯友宜昨出席消防局活動時表示，核能安全沒有妥協的空間，新北市已有三座核電廠，核四廠已經封存，一半的燃料棒也運回美國了。他詢問台下的消防員，「核能事故發生，你們有能力處理嗎？有沒有能力救？」並問消防局長黃德清「你行嗎？」在場的消防局人員一片靜默。侯友宜表示，他從不講謊話、一切實話實說，核災的防範及處理善後都非常困難，大家要面對無力應變核災及無處貯存核廢料的事實。

侯友宜指出，國家經濟往前走的最大力量就是能源，一旦缺電，國家發展都沒了，中央的能源政策要說明清楚，並不斷盤點資源，包括再生能源、綠能發電、地熱等。他並非反對核電，但一定要在安全無虞、有能力處理核能災害及妥善處理核廢料的去處，並獲得人民支持的前提下，才有資格使用核電。他擔任新北市核能安全監督委員會主委七年，每次詢問台電如何處理核廢料，都沒獲得具體答案，導致核廢料迄今仍放在新北市。

對於核四重啟，侯友宜指出，民進黨時代，核四停工又復建，國民黨接手又把它封存，不但浪費民脂民膏，也沒有拿出永續環境的對策，讓他非常痛心。

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