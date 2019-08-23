被王淺秋打臉 陳麗娜仍拗有追蹤器

2019-08-23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜自爆座車「可能被裝了追蹤器」，高雄市議員陳麗娜加碼爆料，指在車廠保養時發現追蹤器，高雄市新聞局長王淺秋則稱沒有說過在引擎蓋內發現追蹤器的話，是否有追蹤器應該要去問陳。網友們響應號召，在陳的臉書頁面洗版，「還我追蹤器」。陳麗娜昨受訪時仍堅稱，市府說有拍下照片，「應該是有（裝追蹤器）」。

韓國瑜座車被裝追蹤器成了一個烏龍，市議員陳麗娜前天受訪時爆料，「我打電話進市府詢問，說打開引擎蓋就發現追蹤器」。對此，王淺秋在記者會上表示，她從來沒有說過在引擎蓋發現追蹤器，對於陳麗娜說法，「這個我沒有辦法證實，可能要問她」。

網友們響應王淺秋的號召，開始在陳麗娜的臉書粉絲專頁上洗版，要求拿出追蹤器，「追蹤器呢？為什麼愛說謊！」「請問追蹤器是什麼款式的？」「陳麗娜你是豬隊友白吃嗎？追蹤器妳沒事湊什麼熱鬧啊？裝引擎蓋？」「我現在就問妳，從車上拆下來的追蹤器呢？」「請問說詞怎麼跟王局長不一樣。妳要解釋清楚嗎」、「唉，如果真的有說謊？就退出立委參選吧」、「議員啊！追蹤器在哪？快拿出來。」

陳：市府人員說有拍下照片但她沒看過

陳麗娜昨維持原來說法，表示確實曾打到高雄市政府詢問，市府人員說有拍下照片，「應該是有（裝追蹤器）」。不過她不願說出哪個單位告訴她，並坦承沒看過照片。

陳麗娜說，她對韓國瑜有安全上顧慮，因而主動打電話向市府了解相關狀況，至於為何市府態度轉趨保守？她說，可能是因為進入司法調查，有些話反而無法講清楚。

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