反制重啟核四 環盟廢核、罷韓雙連署

2019-08-23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜提出有條件重啟核四，引發爭議，台灣環保聯盟痛批，韓的重啟核四是詐術，是韓粉、核粉集結的民主逆流，也是政客提選票、擁核幫提鈔票的提款機，重啟核四將是一場災難。

盼在9月底前催出30萬份公投連署

為反制重啟核四，台灣環保聯盟與wecare高雄展開「廢核．罷韓」雙連署，昨由wecare高雄召集人尹立、台灣環保聯盟會長劉志堅、政策專員潘翰聲、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋召開記者會，希望在九月底前催出卅萬份「廢核．再生」公投連署，並痛批韓國瑜的能源政策。

韓2004年擁核被提罷免 現又提重啟

劉志堅說，二○○四年核四預算在立法院通過時，就曾罷免擁核、時任立委的韓國瑜，他是全國第一個被提罷免且投票立委，沒想到他又提出重啟核四，因而支持wecare高雄提罷免案。

他指出，韓的國政顧問團是韓粉、核粉的集結，他們能源政策基本主張就是重啟核四，但這是不可能的事，因為核四沒有興建完成，相關測試、認證也沒完成，且證實其場址有斷層通過，附近龜山島有活火山。

批核粉製造缺電、空污、漲電費恐懼

他說，重啟核四是一場災難，這就像去年「以核養綠」公投案，是一場騙術，重啟核四可能耗費上千億元，花七至十年時間，到時候總統任期都已經結束了，電在哪裡？

潘翰聲痛批核粉製造缺電、空污、電費漲價恐懼，把核四當成政客、擁核幫提款機，他們聲稱可以將核廢料送到法國處理，但核廢料最後還是會回來，且產生更多核廢料。

潘翰聲指核粉製造的恐懼是假的，並援引相關資料指出，已經四百多天沒有橘燈，備用容量率有十％，缺電在哪裡？「非核家園」是進行式，也沒有漲電價，台灣更沒有發展核電空間。

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