不能拱手讓給國民黨╱羅文嘉︰黃國昌選區 民進黨要提人

2019-08-22

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌放棄競選連任新北市第十二選區立委，民進黨秘書長羅文嘉昨表示，既然現任立委無意參選，總不能讓給國民黨，民進黨在該選區「當然要提人」。對於時代力量選出新任主席、立委徐永明，羅則強調，不會放棄與時力黨中央或個別候選人進行各種形式的溝通和討論。

羅文嘉昨於中執會後區域立委提名記者會上表示，民進黨一開始就表達尊重現任，但既然現任立委（指黃國昌）無意參選，總不能讓給國民黨，不能眼睜睜看著本來屬於泛綠陣營的選區，最後變成藍營獲勝，這是民進黨的責任，不是民進黨去搶。

徐永明出任時力黨魁

時代力量昨召開臨時決策會，推舉徐永明為新任黨主席，在時力選出新主席後，兩黨在立委選區是否有可能再合作？羅文嘉表示，先前不知找誰談，產生新任黨主席總是好事，因此不會放棄與時力黨中央或個別候選人進行各種形式的溝通和討論。台灣面對中國和國民黨，沒有任何差異和分裂的本錢。

被問到時力未確認總統選舉是否支持蔡英文總統，會不會影響兩黨合作？羅回應，他和徐永明是老同學，「我知道徐永明愛台灣的心和我們一樣」，愛台灣總不會選擇其他候選人，只要站在共同目標，應該不難做選擇，他仍然相信有這樣的共同目標。

徐永明在記者會上表示，他隨時準備好要與民進黨對談，「談多少次都沒問題」，兩黨上次會面達成的共識「基本上尊重」。

問及是否支持蔡總統連任，徐表示，他前兩次總統大選都是投給蔡英文，未來黨的立場，將留待九月中黨代表大會時再做更廣泛討論。

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