F16特別預算 朝野都支持

2019-08-22

〔記者李欣芳、謝君臨、蘇永耀／台北報導〕美國政府告知將出售八十億美元（約二千五百億台幣）的F-16V新式戰機予台灣，蔡英文總統昨強調這是新空軍起飛的開始，將一起來捍衛台灣的領空。行政院長蘇貞昌也表示，他昨與蔡總統開會，在總統指示下，政院將針對軍購案編列特別預算，送交國會審議，蘇揆認為，當前是台美關係最佳時刻，這將使台灣的領空防禦戰力更強。

預算案將送國會審議

對於特別預算案，朝野黨團均表支持。民進黨團總召柯建銘表示，可能十月中下旬先處理軍購特別條例，通過後再處理特別預算案，若朝野有共識盼能加速時程。

國民黨團總召曾銘宗表示，軍購案能提升我們的防衛能力，大方向黨團是贊成的，但是除了買武器設備之外，相關人員的訓練及紀律維持也要強化。曾強調，由於軍購案金額龐大，到底這個價格合不合理，到時候會從嚴審核。

時代力量黨團總召徐永明指出，特別預算若送進立院，應該都是支持的，因為中國軍機繞台，其實不分黨派都有感受到壓力。親民黨團總召李鴻鈞說，不反對軍購案，當然更期待台灣在製造、後勤維修等技術上，能夠再向上提升。

蘇貞昌昨表示，自一九九二年我國向美國購得F-16A/B型戰機以來，美國已有廿七年未同意售予我國新型戰機。我們從二○○三年開始爭取購買新一代戰機，但歷經三任政府，一直沒有獲得美方正面答覆。如今在蔡總統的努力下，美方終於同意，這是廿七年以來重大的外交成果，將讓保衛國家的國軍更有自信，也讓台灣人民對自己的民主發展更有信心。

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