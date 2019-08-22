售台F16V 美國務院送國會

2019-08-22

外交部︰感謝美國貫徹對台承諾

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／綜合報導〕美國國務院於美東時間二十日正式通知國會，將軍售台灣六十六架F-16V戰機，這是川普政府任內第五度對台軍售。外交部昨表示歡迎與感謝美國川普政府貫徹對台安全承諾，並指出此次重大軍售強化台灣追求兩岸和平的信心。

國防部也表示，這次軍售是國軍爭取多年的重要防衛武器裝備，可強化空防戰力，守護台海領空。空軍在獲得正式發價書草案，確定採購金額後，將以立法院審議通過的特別預算額度為上限，與美方共同研商採購項量、期程、金額等細節，再行簽署發價書。

美國總統川普美東時間十八日批准對台軍售六十六架F-16V戰機，國務院隨即於二十日通知國會此軍售案，美國將售予台灣新一代F-16V戰機。美國國防部負責軍售業務的國防安全合作局（DSCA）在聲明中表示，這項軍售符合美國國家、經濟與安全利益，並有助於台灣維持可信國防。此案將待國會通過。

外交部發言人歐江安表示，我國對川普政府在台美共同紀念「台灣關係法」立法四十週年之際，持續不斷以具體作為履行該法，並貫徹「六項保證」對台灣的安全承諾，表達由衷謝忱。這次軍售案再次印證台美安全夥伴關係日益密切友好。

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷昨則說，這項軍售通知符合「台灣關係法」，也是美國對於台灣維持足夠自我防衛能力的支持；美國長期基於三公報與「台灣關係法」的「一中政策」並未改變。

對於美國對台出售F-16V戰機案，中國外交部發言人耿爽昨繼續抗議表示，中方堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉和抗議，敦促美方立即撤銷對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則「一切後果必須完全由美方承擔」；中方也將採取一切必要措施維護自身利益，包括制裁此次參與軍售的美國公司。

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