轟炸更準 美售我LJDAM導引段套件

2019-08-22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國務院批准售我六十六架F-16C/D Block70戰機，值得注意的是，美方除售我推力更大的發動機、F-16V戰機升級相關套件外，更供售三套GBU-54「雷射導引聯合直攻彈藥」（LJDAM）導引段套件。專家認為，此裝備精確度高達聯合直攻炸彈的六倍，適合全天候精準打擊高價值目標。

最大射程28公里 可全天候打擊 F16如虎添翼

美國國防部國防安全合作局昨公布F-16 C/D Block70戰機（將一併升級為F-16V）的對台軍售清單，包括六十六架戰機、七十五組「F-110GE」發動機、七十五組戰術數位資訊鏈路「Link-16」系統等軍備之外，還包含三套GBU-54「雷射導引聯合直攻彈藥」（LJDAM）的導引段套件。

「LJDAM」可由轟炸機或戰鬥機投放，最大射程約廿八公里。

台海安全研究中心主任梅復興指出，此軍備等於是裝設雷射尋標器的五百磅衛星導引炸彈，精確度達僅用GPS導引的聯合直攻炸彈（JDAM）六倍，適合對高價值目標執行全天候精準打擊。

事實上，美國政府在二○一七年同意售我國「AGM-154」滑翔炸彈及「AGM-88」高速反輻射飛彈，強化我國F-16戰機「空對面」打擊能力。軍方官員表示，如我國確定採購「LJDAM」，將進一步強化F-16戰機的運用彈性。

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