蔡英文彰化競總就緒 韓國瑜敲不定

2019-08-21

〔記者張聰秋、劉曉欣／彰化報導〕爭取連任總統蔡英文在彰化縣輔選已動起來，競選總部主委由前縣長魏明谷擔任，連競選總部地點都已準備就緒，全心挑戰明年總統大選。相較於民進黨的準備妥當，國民黨顯得充滿不確定變數，主委人選迄今仍未定。

綠 9月1日進駐 魏明谷任主委

總統蔡英文將競選連任，彰化縣競選總部拍板定案，地點就在彰化市金馬路家樂福大賣場商圈（馬路與福成街交叉口）的透天厝，總部看板已就定位，預計九月一日人員進駐。而蔡英文彰化縣競選總部主委由前縣長魏明谷擔任、總幹事為縣黨部主委邱建富、執行總幹事彰化市長林世賢，十二位民進黨籍縣議員、七位鄉鎮長為副總幹事，各地縣議員服務處九月一日起也轉為蔡英文彰化競選後援會分會駐點。

邱建富表示，總部地點開過三次籌備會，下週再開第四次會議，討論最後細節定案，九月一日人員進駐，即刻宣佈輔選動起來，全心挑戰明年總統大選。

藍 主委人選、地點 都還不明朗

國民黨中央希望各地方執政縣市首長擔任總統參選人韓國瑜地方競選總部主委，但新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都未明確表態，而彰化縣主委人選也尚未明朗。國民黨縣黨部主委張曼莉表示，目前仍以王惠美擔任競總主委為主。

王惠美目前正在英國考察，代理縣長的副縣長洪榮章指出，縣長一定會幫助輔選，但要不要掛名？「機率一半一半」，要兼顧地方政治生態變化，等縣長回國後再討論。

由於韓國瑜負面事件連環爆，民調直直落，韓流急凍，藍營本土派也出現換韓聲浪，藍營人士擔心，去年韓國瑜聲勢最高時「一人救黨」，現在「全黨救一人」。有藍營人士指出，國民黨若想拿回執政權，不能再依靠韓流，選戰策略必須改為「立委一票、總統一票」，從地方「眾星拱月」取代「母雞帶小雞」傳統戰術。

張曼莉表示，競總主委能夠由縣長擔任是最好的安排，彰化縣長王惠美目前忙於縣政，縣黨部輔選工作已啟動，現階段先輔選立委，等時間到了再結合立委和總統輔選。若是王惠美不接主委，會不會由議長謝典霖接任？張曼莉表示，時間到了，屆時會對整體做出最有幫助的決定。

至於韓國瑜九月一日會不會到鹿港天后宮參拜？張曼莉強調有接洽，仍在做最後的確認；鹿港天后宮主委張偉東則強調，「誰來拜媽祖都是好事」。

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