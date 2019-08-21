《台北》挨批民眾黨是一人政黨 柯︰不擔心

2019-08-21

〔記者沈佩瑤、楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，柯對外稱未來不分區對外徵才「會有一狗票來報名」。對此，民進黨新潮流系北市議員梁文傑譏柯「用人如用狗」、「民眾黨是一人政黨」，屏東縣議員蔣月惠則批柯「沒有自己的中心思維與立場」。豈料柯不以為意，昨下午還在一場專題演講中諷新黨、親民黨、台聯黨曇花一現，稱自己不擔心民眾黨成一人政黨。

柯文哲昨上午受訪，酸指新潮流做每一個動作都有其意義，還不曉得最近是想要幹嘛，回去再解讀研究。他還說，開放政府、公開透明、全民參與，其實這點他還是比較有把握，「因為我們會透過海選機制，讓整個社會力量流進來」。

柯文哲表示，過去在北市府包括公民參與委員會、青年參與委員會、廉政委員會、i-Voting、參與式預算等，都是嘗試讓直接民主在現代實現，不過人家的批評都有記下來，回去再想要怎麼避免。

梁文傑以蔣介石、杜月笙喻柯旺之爭

對於柯文哲反譏新潮流，梁文傑昨受訪表示，柯文哲做的每個動作也有他的意義，像他和旺中集團董事長蔡衍明本來是好友，而且蔡衍明對柯有恩，因此他也在研究柯文哲近期開砲動機。梁還在臉書PO文感嘆，「柯旺之爭」讓他想起，「杜月笙曾說蔣介石拿他當見不得光的夜壺，用完就往床底下一扔，不知蔡衍明董事長是否有此嘆？」

柯文哲昨下午出席一場「生命教育與環保葬」宣導講座，以生死的智慧為題進行演講，不但大談自己的中心思想是台灣整體利益與人民最大福祉，還說台灣歷史上小黨或中型政黨，除了藍綠兩黨之外都是曇花一現，新黨、親民黨、台聯黨都是一人政黨，所以他會步入一人黨嗎？他不擔心，因為過去四年北市府推動開放政府、全民參與、公開透明。

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