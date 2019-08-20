朱籲韓支持反送中 柯︰太晚了

2019-08-20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕香港反送中越演越烈，前新北市長朱立倫日前跨洋呼籲韓國瑜「別在同溫層內取暖」，盼「反送中」成為國民黨共同立場。台北市長柯文哲昨傍晚接受電視專訪直言，太晚了，有時候品牌比產品重要，「你現在說反送中，但有辦法和旺中切割嗎？」

柯文哲昨接受電視專訪表示，產品怎麼包裝，品牌定了就很難，之前看韓國瑜進中聯辦，又說「over my dead body」，他都會懷疑，這是同一個人嗎？

柯還說，中國大陸從來都沒有聰明過，就是扮演最大豬隊友，這是大國的傲慢，像習近平發表告台灣同胞書，明明知道蔡英文會反應，但大船很難轉彎，所以最後還是要講。

但近日傳出柯與旺中董事長蔡衍明關係匪淺，甚至會晤過十多次。讓過去力挺柯的網紅「館長」陳之漢直言失望，「你跟中共這些在台灣的代理人到底有什麼好談的？」

柯文哲昨早受訪表示，自己還是有堅持、有原則及主體性，他參加過五次雙城論壇，跟上海市長吃過飯，不可能完全不跟誰有接觸，這在實際的政治上做不到。至於最後一次跟蔡衍明見面是何時？柯僅說「要回去翻月曆才知道」。

談到現在旺中全力打他，柯還酸，「我聽說他們今天特別寫一個余紀忠（中國時報創辦人）不會哭是不是？寫了余紀忠哭得更慘。」

媒體追問柯跟國台辦見面的必要性，柯解釋，一定呀，「你以為辦一個雙城論壇打兩通電話就好喔」，當年世大運談判才多，這就是政治上的現實，要辦世大運，你不跟中國有協調，怎麼辦得下去？「你看東亞青運就不見了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法