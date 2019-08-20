高市議員 赴國稅局檢舉旭創意

2019-08-20

〔記者巫其倫、葛祐豪／台北報導〕高雄市長韓國瑜競選支出款項，有兩千萬元流向觀光局長潘恒旭胞姊掛名負責人的「旭創意」公司，引來外界質疑。高雄市議員黃文益昨早赴台北國稅局檢舉潘恒旭「虛設公司行號」、「虛開發票」，要求潘配合提供資料給國稅局查核，若沒問題就會還他清白，不必大費周章找前縣長楊秋興去廟裡發誓。

潘：禁得起檢驗

潘恒旭昨回應，兩千萬都用在競選廣告託播選前三場造勢活動及媒體專案，絕對合法。

黃文益強調，旭創意設籍在台北市，營業場所卻登記不實，光是這點就已違反相關規定；且有七筆宣傳支出、約兩千萬元在去年選前廿天密集入帳到旭創意。他質疑，若是代墊代付款項，僅五十萬元資本額的旭創意，為何有辦法代墊這麼多錢？現在公司實際負責人潘恒芳，應主動說明公司資金流向。

黃文益促說明資金流向

黃文益也質疑，去年韓國瑜競選時，若當時潘恒旭是公司負責人，選完後又進到韓國瑜的團隊，無論是否違法，吃相都太難看，社會觀感不佳。

楊秋興日前表示潘恒旭是已爆彈，指韓國瑜支付給旭創意的兩千萬元有問題；潘則邀楊到廟裡發誓對賭。黃文益昨指這是不文明方式，現在他幫潘解套，由國稅局來查核，若查出有問題，檢調也會介入，因此案牽涉到政治獻金，除了稅務，還有政治獻金法、洗錢防制法的部分。黃呼籲潘「像個男人」，配合提供資料；若旭創意是清白的，「他（潘）應該來感謝我，而不是我向他道歉」。

對於黃文益的質疑，潘恒旭昨受訪時說 ，韓國瑜去年選戰的「空戰」共花費七千多萬元，其中支付「旭創意」的二千萬元，集中在去年十一月。他說，因為十一月有包括韓國瑜官方競選廣告《高雄ㄟ讚》的電視廣告播出，花了八二五萬元，還有三場他規劃的大型造勢活動及媒體專案、選後謝票廣告共一千二百萬元，都含在這些預算內，詳細的支出明細都在他的電腦及手機裡，絕對合法，禁得起檢驗。

台北國稅局官員表示，目前書面檢舉資料尚未收到，收到後有關檢舉人的資料要經由密件管制人員彌封編號、再依規定派案。

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