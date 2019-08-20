擔心被黨紀處分？ 侯：先好好做事
列印

2019-08-20

〔記者賴筱桐、陳心瑜、蘇孟娟、陳鳳麗／綜合報導〕新北市長侯友宜以「拚市政」為由，不考慮接任國民黨總統提名人韓國瑜的新北市聯合競選總部主委，引發黨內爭議。針對外界褒貶不一，侯昨天回應「我都尊重」，對於不接任韓的競總主委，會不會擔心被黨紀處分？侯仍說，「先好好做事吧！」

去年九合一選舉時，國民黨新北、台中、高雄市長候選人侯友宜、盧秀燕及韓國瑜，組成漢子、燕子、禿子連線，三人合體後均順利當選。不過韓獲提名為總統參選人後，侯與盧均未鬆口擔任地方的競總主委。

侯友宜昨接受網路直播訪問，被問到是否支持韓國瑜？侯說，「不會不支持」，他和韓認識很久了，但沒有經常在一起；侯還開玩笑說，韓的禿頭最近沒有掉頭髮。侯又說，和蔡總統、國民黨主席吳敦義「都不熟」，「我跟薛球、張錫銘等槍擊要犯比較熟。」侯還點評蔡「乖乖的、很聰明。」吳的口才很好，作風比較顧舊、傳統。

至於台中市長盧秀燕昨再被問到是否擔任韓的台中競總主委時回應，自己身為黨員一定要幫忙，但到底要不要掛職位或掛何職位，「要再討論跟考慮」。

林明溱怨「皇帝不急 急死太監」

南投縣長林明溱近日批侯友宜不擔任主委是「不識大體」，前天還要鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平退黨，引起不小的漣漪。林明溱昨日宣布，不再對總統大選話題表示意見，因為「皇帝不急，急死太監」沒有意思。他強調，國民黨不團結不行，現在已在幫韓國瑜輔選，一定要讓韓在南投縣的得票率衝上第一名。

  • 國民黨籍的新北市長侯友宜不願接任黨內總統提名人韓國瑜的新北市聯合競選總部主委，引發爭議。侯友宜昨天重申，他永遠記得對市民的承諾，全力以赴把市政做好，才有餘力去幫助別人。（記者賴筱桐攝）

    國民黨籍的新北市長侯友宜不願接任黨內總統提名人韓國瑜的新北市聯合競選總部主委，引發爭議。侯友宜昨天重申，他永遠記得對市民的承諾，全力以赴把市政做好，才有餘力去幫助別人。（記者賴筱桐攝）

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