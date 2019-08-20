擔心被黨紀處分？ 侯：先好好做事

2019-08-20

〔記者賴筱桐、陳心瑜、蘇孟娟、陳鳳麗／綜合報導〕新北市長侯友宜以「拚市政」為由，不考慮接任國民黨總統提名人韓國瑜的新北市聯合競選總部主委，引發黨內爭議。針對外界褒貶不一，侯昨天回應「我都尊重」，對於不接任韓的競總主委，會不會擔心被黨紀處分？侯仍說，「先好好做事吧！」

去年九合一選舉時，國民黨新北、台中、高雄市長候選人侯友宜、盧秀燕及韓國瑜，組成漢子、燕子、禿子連線，三人合體後均順利當選。不過韓獲提名為總統參選人後，侯與盧均未鬆口擔任地方的競總主委。

侯友宜昨接受網路直播訪問，被問到是否支持韓國瑜？侯說，「不會不支持」，他和韓認識很久了，但沒有經常在一起；侯還開玩笑說，韓的禿頭最近沒有掉頭髮。侯又說，和蔡總統、國民黨主席吳敦義「都不熟」，「我跟薛球、張錫銘等槍擊要犯比較熟。」侯還點評蔡「乖乖的、很聰明。」吳的口才很好，作風比較顧舊、傳統。

至於台中市長盧秀燕昨再被問到是否擔任韓的台中競總主委時回應，自己身為黨員一定要幫忙，但到底要不要掛職位或掛何職位，「要再討論跟考慮」。

林明溱怨「皇帝不急 急死太監」

南投縣長林明溱近日批侯友宜不擔任主委是「不識大體」，前天還要鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平退黨，引起不小的漣漪。林明溱昨日宣布，不再對總統大選話題表示意見，因為「皇帝不急，急死太監」沒有意思。他強調，國民黨不團結不行，現在已在幫韓國瑜輔選，一定要讓韓在南投縣的得票率衝上第一名。

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