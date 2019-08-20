郭柯王結盟？ 王：有理念就一起達成

2019-08-20

〔記者林良昇、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平三人是否結盟備受矚目。王昨受訪指出，大家盡量融合彼此間的理念，建構出一個為中華民國好、為台灣好、為人民好的理想的總目標；至於是否準備在明年作為？王說，大家有既定的理念，當然就可以一起努力達成這目標。

英國駐台辦事處代表唐凱琳昨至立法院拜會王金平。王金平會前受訪，自爆與郭台銘才剛見面不久，本週還沒有約，兩人各方面都可以聊。

王金平表示，若有見面行程消息，以郭台銘辦公室為主。未來是否會在關公面前談未來局勢？王金平聽了「呵呵呵」笑說，應該有這個機會，因為他們都敬重關公，彼此都有關公弟子的兄弟情誼，仁、義、理、智、信五點都要做到，才是真正的關公精神。

外傳郭、王要推柯文哲出來選二○二○年總統，王反問「怎麼可能呢？」但大家都希望一起發揮中道的力量，讓國家安全、社會安定、經濟發展，往這方向共同努力。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前形容郭、王、柯三人「互相折磨」；王說，互相勉勵、互相祝福，沒有折磨的事情，大家盡量融合彼此間的理念，建構出一個為中華民國好、為台灣好、為人民好的理想的總目標。是否準備在明年作為？王說，大家有既定的理念的話，當然就可以一起努力達成這目標。

王重申，他與郭都沒有要找柯當副手；至於是否想當郭副手？王則稱，「都是假設性議題，沒有這回事」。王與郭間是否談好誰選總統？王強調，現在還不必談到，總有一天會有個答案出來，「上天有路給我們走，我們就走」。對於南投縣長林明溱嗆郭、王「不合作就退黨」，王說，這是假設性議題，不予回應。

柯文哲昨天被問到對於郭柯王三人合作是否樂觀，柯回說「還在想」；談到「桃園三結義」破局，柯表示，如果不做任何動作，就是草包對上菜包，看到香港這樣子，大家會害怕，年輕人最後只好含淚投小英，「芒果乾一定贏過發大財」，菜包最後會贏。

柯：郭若不回答美中日投資問題 出來選也選不上

柯文哲昨傍晚接受電視台專訪時表示，自己也問過郭台銘很多遍，「美中日都有投資，你當總統怎麼不受影響？」郭如果不回答，出來選也選不上，小英貼個標籤「董建華二．○」，郭就掛了。

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