美售我F-16V 學者：美阻台成中國的夏威夷

2019-08-20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國政府在上月批准對我M1A2T戰車軍售案之後，近期又批准售我F-16V戰機案，將使我國軍力獲得莫大助益。學者昨分析，由此可見，美國已認定中國為主要競爭對手，並欲抑制中國擴張，另藉由對我軍售、強化第一島鏈部署等作為，遏止中國藍水海軍和飛彈部隊的擴張，並避免台灣落入中國之手，成為「中國的夏威夷」，增添美方防衛難度。

強化第一島鏈部署

國防部智庫、國防安全研究院國防產業發展研究所長蘇紫雲指出，從美國近期接連售我重要軍備，大戰略角度來看，可發現美國已將中國視為主要競爭對手，並抑制中國擴張。除貿易戰、科技戰之外，美國總統川普的「第三支箭」就是要求印太、歐洲盟邦負起防衛自主責任，並透過今年的F-16戰機訓練案、M1A2T戰車及F-16V戰機軍售案強化台灣戰略角色，並凸顯雙方的互信。

蘇紫雲指出，美國政府在地緣戰略部分，繼續強調「印太戰略」，做為對中國「一帶一路」政策的制衡。另外，東海、南海部分，台灣位處第一島鏈，假如台灣遭到中國控制，就成為「中國夏威夷」，將對美國本土防衛非常不利，因此美國欲強化第一島鏈的部署，防止中國藍水海軍和飛彈部隊擴張。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，川普同意此軍售案，是為維持美國與其盟友對中國的「前沿部署」態勢，抵銷中共區域影響力，實際執行時，也會要求我國、日本等國增加國防支出提升軍力，並輔以美方的台海巡弋、南海航行自由的「武力展示」予以支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法