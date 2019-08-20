美售我F-16V 府：大幅強化我空中防衛能量

2019-08-20

〔記者蘇永耀、呂伊萱、涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普在美東時間十九日證實批准對我國軍售F-16V新型戰機，並已預先通知國會。對此軍售決定，蔡英文政府隨後做出回應，除感謝川普總統對台灣國防安全的重視外，也認為這將大幅強化我國空中防衛能量，而做為國際負責任的一員，未來台灣也將持續提高對國防的投資。

川普被媒體問及是否將售台F-16V戰機時公開證實，他已批准這筆八十億美元的軍售案，這「將帶來很多錢，很多工作機會。」他也表示，美方相信台灣會負責任地使用戰機。

總統府發言人黃重諺表示，獲得這項新型戰機，將大幅強化我國空中防衛能量，我國將持續以負責任的態度，致力確保兩岸及區域的和平穩定，並維護台灣的自由民主。

黃表示，做為國際負責任的一員，未來台灣也將持續提高對國防的投資，強化國防工業與國防科技研發，並持續在國防安全的各項議題與美方保持密切溝通與合作，對台海與區域的安全穩定繼續做出貢獻。

外交部發言人歐江安也說，近來中國在台灣周遭不斷進行軍事操演，破壞區域和平及穩定，並在東海、南海耀武揚威，不僅威脅台灣人民所享有的自由民主，也引起鄰近國家的憂慮。我國多年向美方爭取新式戰機均未獲同意，此次爭取的F-16V戰機軍售案，對強化台灣空防戰力、展現自我防衛決心、保衛我國人自由民主生活方式極為重要，極具指標意義，也充分展現台美安全夥伴關係緊密且持續提升。

國防部除表達歡迎與感謝外，也期盼這項軍售案能盡早獲美國國會同意，以利於提升台灣足夠自我防衛的空防戰力，及維護台海的和平、亞太地區的安全與穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法