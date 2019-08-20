F-16V性能大躍進 可匹敵共軍殲-10C

2019-08-20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普批准售台F-16V戰機的軍售案，引發各界高度關注。值得注意的是，我國新購六十六架F-16V戰機，是自新型的F-16「Block 70」機型升級而來，專家認為，新機發動機推力、航程和電子戰能力，皆優於我國現役F-16A/B「Block 20」所升級的F-16V，雷達性能更略優於同為「第四代半」戰機的中國殲-10C戰機，如遭遇中國重型戰機，也不易居劣勢。

雷達性能更勝一籌

國防部智庫、國防安全研究院國防產業發展研究所長蘇紫雲認為，F-16「Block 20」曾被揶揄是「威力弱化版」，如今國軍採購F-16「Block 70」，可視為「健全版的F-16」，不僅戰機發動機性能會更加提升，未來也可搭配適型油箱使用，增加航程之餘也克服推力不足問題。

「軍事連線」雜誌主編陳維浩指出，相較於我國現役的F-16「Block 20」，此次採購案，等於美軍解禁我國F-16戰機過去遭限制的性能。

例如，新購的F-16「Block 70」機型可望採用內置「機背航電艙」，具備一定電子戰能力，不必像現役機種須額外加掛莢艙；另外，用於增加航程的「適型油箱」也放置在機背兩側，可增加戰機掛彈數量強化火力。

至於發動機部分，陳維浩認為，現役F-16「Block 20」強調空中纏鬥、機身較輕，採用「F100-PW-220」發動機，推力僅約二三七○○磅。如未來新機採用「F110-GE-129」發動機，推力可達二九五○○磅左右，可見美方認為國軍已有打擊共軍目標需求，如搭配遠距遙攻精準彈藥或魚叉飛彈改良型，對共軍先制攻擊、縱身打擊能量將更強化。

除我國正升級、採購F-16V戰機外，中國亦將部分殲-10中型戰機升級為「殲-10C」，亦有殲-11、殲-15、殲-16等「第四代半」重型戰機。陳維浩認為，殲-10C戰機雖和F-16V戰機一樣，配有主動陣列雷達（AESA），但此功能取決於任務電腦運算與連線作戰能力，目前美國技術仍佔優勢。

我方採購的F-16V戰機所配置的AESA，具對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多重功能。

另外，陳維浩指出，重型雙發動機戰機攜彈量較大、航程長、發動機推力大，但在台海空域未必佔有優勢。不過，我方仍要密切關注中國第五代、第四代半戰機的發展與數量增長情形。

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