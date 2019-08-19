新購F-16V 國防部智庫︰宜部署東岸

2019-08-19

具隱蔽性與戰略位置

可因應中國「遠海長訓」與「反介入／區域拒止」作戰

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍向美方採購六十六架F-16V戰機，雖未透露新機計畫部署地點，但國防部智庫、國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲認為，空軍在台灣西岸的基地已趨於飽和，考量隱蔽性與戰略位置，台東基地將是理想地點，亦可因應中國「遠海長訓」與「反介入／區域拒止」作戰。

根據空軍司令部上週公布的訊息，中國解放軍「遠海長訓、繞台飛行」趨於常態化，使台灣全島均成為共軍攻擊正面，國軍亟需獲得性能優異的戰機，以利空中作戰優勢；而中國軍機自二○一五年至去年「繞台」的次數，分別為四次、四次、卅四次與十三次。

空軍也公布中國軍機「繞台」的六種路徑，其中二條為自台灣北部海域通過的「北出北返」，二條為行經巴士海峽的「南出南返」，另外二條為繞行整個台灣東部外圍空域的「南出北返」以及「北出南返」。

軍方人士表示，中國機艦繞行整個台灣東部外圍的飛行樣態並不罕見，已對我國空防造成壓力，顯示國軍採購新型戰機刻不容緩。

至於新機籌獲時間、人力與未來部署，參謀總長沈一鳴上將今年三月在國防部副部長任內，於立法院答詢時表示，我國取得新機的時間，至少要等到二○二三年以後；軍方官員昨表示，未來將因應新聯隊的成立增編人力，但現今距離取得時程尚久，仍待確切評估，部署位置則不能透露。

蘇紫雲表示，就我國戰略部署而論，考量台灣西岸基地容納量已趨於飽和，新購的F-16V戰機部署在東岸為佳，尤其軍方欲新編一個聯隊，台東基地將是最理想的部署位置。他指出，台東基地有石子山掩蔽，可降低中國S-300、S-400地對空飛彈的潛在威脅，另對於中國的遠海長訓，甚至在台灣東部外海的「反介入／區域拒止」作戰演訓，都能有效因應。

軍方定調引入新購F-16V戰機後，暫不裁編幻象2000戰機；蘇紫雲指出，幻象2000性能優異，但操作成本高、零組件取得不易，假如軍方未來更改規劃，略減幻象戰機部署，那麼新購F-16V就有部署在西岸新竹基地的可能性。

此外，我國向美國採購F-16V戰機的預算約八十億美元（約二五○七億台幣），空軍司令部將在明年度預算案送達立法院時，附上特別預算說帖。官員表示，採購戰機的經費將用特別預算支應，至於彈藥與輔戰裝備，則由一般公務預算支應。

我主力戰機部署情形

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