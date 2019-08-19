「被列名」國政顧問團 事後才知╱政大社科院長︰不認同韓的九二共識

2019-08-19

江明修︰不認識韓 也不贊同他去中聯辦

〔記者吳柏軒、林良昇／台北報導〕政治大學社會科學院長江明修上週「被列名」韓國瑜的國政顧問團，江昨日在臉書發文表示驚訝，回應網友時直言不認識韓，不認同韓九二共識主張，也不贊同韓去中聯辦等；但他也自陳要超越藍綠，被列名不代表認同其政治理念與立場，因而也「無懼列名」。

韓國瑜前天公布近百名成員的國政顧問團名單，江明修被列為社會福利組。江昨在臉書指最初是老友邀約，自己回答需時間考慮，不料前天就「被列名」。

江明修說，他與藍綠兩黨都無直接關聯，若有任何人與黨派願來懇談討論國政，都不刻意拒絕，因為國家利益大於政治黨派與政客。他也重申，被列名國政顧問團，不代表認同其政治理念與政治立場，自認「超越藍綠、無懼列名」。

江在臉書直言「我不認識韓，不了解韓的政策，不認同目前他所提的九二共識主張，也不贊同他去中聯辦。」但願意與任何問鼎大位者進行政策對話。

據悉，江PO文後，韓陣營立即透過前政務委員馮燕致電，江最初因大環境壓力而有疑慮，但經溝通後，江擬續留韓的國政顧問團，僅針對非營利組織與社區發展等議題提供見解。

國政顧問團總召張善政辦公室發言人黃曼昕回應，社福組召集人馮燕有和江通過電話，江表達願意加入幫忙，很希望有超越藍綠的團隊可以出來做事。至於江在臉書上的反應，就如同前行政院長張善政說的，為什麼很多人不敢站出來？是怕站出來後受到壓迫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法