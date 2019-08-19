冷眼集》投台灣一票才對

2019-08-19

記者鄒景雯／特稿

不少人分析，這次台灣總統大選的本質，不再是投給哪個候選人的選擇，而是投給美國、或是投給中國的關鍵抉擇。從美中大戰的大局觀來看，這樣的說法當然有其堅實的立論基礎，鮮有人會加以否定；但是值得提醒的是，基於主體論，所有從政者都必須思考如何爭取選民投台灣一票，誰都不能因憑藉外力，即恃寵而驕、忘卻進化。

之所以做此強調，在於這不是什麼了不得的罕例。自一九九六年台灣有總統直選以來，哪一次沒有美中勢力介入的影子？美國歷任柯林頓、小布希、歐巴馬，從未讓川普專美於前；中國的江澤民、胡錦濤，也沒比習近平文明到哪裡去。每逢台灣政治權力交迭之際，不論是「戰略夥伴」或是「戰略對手」時代，兩個大國就沒有在台灣缺席過，二○二○又怎麼可能例外？

只是，這回美國對中國的壓制已至最後關頭，兩強進入台灣的方式，也從過往的「練兵」提升到更為白熱化的「駁火」地步。它至少反映在兩個方面，首先是美中都派人為屬意的參選人清除路障，甚至包括出面警告有可能瓜分特定對象票源的潛在出賽者。例如中國早在密切注意郭台銘與王金平的動向，美國也已對柯文哲直話直說，毫不含糊；其次就是透過公開政策為支持人選助選，或是打擊要拉下的對象。例如美國可望將出售六十六架F-16V戰機給台灣，協助台灣空軍增設一個新聯隊，就被視為是力挺蔡英文；例如中國驟然宣布暫停自由行等一系列緊縮措施，也被認為是瞄準蔡英文而來。

只要看透這是台灣地位的核心問題，藍綠參選人不論是取得了美國的祝福或是中國的青睞，都不必歡樂過頭，畢竟他國有他國一時的利益，台灣的永久利益，以及如何促成共同的利益，才是台灣總統的責任，也才是台灣選民投票的目的所在。馬英九是最佳的反證，二○○八與二○一二年兩次大選，他是美國與中國一致認同的天之驕子，當時有意挑戰的蔡英文訪美溝通之際，居然還曾慘遭美國安高層放話英國金融時報加以修理，然多年後客觀檢視，八年執政的馬英九對於台灣的貢獻是什麼？恐怕連毀譽參半都不夠格。個中三昧，只有回到二三○○萬人的感受上，才能拍板作準。

相同的道理，蔡總統現在爭取連任，以及一籮筐的在野黨人物正躍躍欲試，如果大家只是為了權力的延續或奪取，那麼格局就太低了；如果是為了手上握有更宏遠的治國計畫要做，請盡早向選民說清楚，才能改善各黨裂解、民調纏鬥、普遍低迷的現象，否則這個國家怎麼會有士氣？

舉例來說，這陣子一直在場邊說三道四的柯文哲，不必以人廢言，不妨有效回答他的質問。柯說蔡英文如果再做，可以想像會怎樣，意味已無新局、願景可言，面對這麼殺傷力強大的言語，蔡陣營若是執政經驗老到，就不該始終沒有對策；柯又說韓國瑜若當選則完全不可測，韓陣營就此若束手無策，如何熄滅「換瑜」的期待？

民主國家的選舉，是從政者向選民討令符的重要過程，不能團結國家，也要做到激勵民氣；台灣人實在沒道理去投美國一票，或投中國一票，但一定要投台灣一票，這應該是主權國家的共識。

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