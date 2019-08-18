擔任韓國瑜新北競總主委? 侯友宜：不考慮

2019-08-18

侯強調市政優先 國民黨：11月成立 屆時還是會接

〔記者施曉光、俞肇福、何玉華／綜合報導〕國民黨為了全力協助高雄市長韓國瑜參選總統，要求十五位黨籍百里侯挑大樑擔任各直轄市、縣市總統、立委參選人聯合競選總部主委。原本黨內擔心堅持「市政優先」的新北市長侯友宜會不配合，這兩天黨內傳出經溝通後，侯已點頭同意，但昨日卻遭侯友宜強烈否認。

侯友宜昨天下午出席金山區「焢窯樂一夏」體驗活動時明白表示，目前以市政為最大優先，其他的事都不考慮，要好好拚新北市政。

國民黨要求15位黨籍縣市長 接聯合競總主委

國民黨文傳會代理主委程美華回應說，侯友宜身為國民黨籍的直轄市長，就是聯合競選總部的當然主委，預計新北市總部要到十一月才會正式成立，目前仍在籌備中，屆時侯友宜還是會接這項職務。

侯友宜上任後總是以市政為優先考量，包括國民黨上月在板橋召開全代會正式提名韓國瑜，侯友宜也以安排了市政行程為由未出席，還引起韓粉灌爆臉書。

黨內人士指出，侯友宜不出席全代會，只是為了凸顯「市政優先」的態度，並且不希望被人說太早忙於選舉，相關人士已向侯友宜說明，各地聯合競選總部要到十月、十一月甚至十二月初才會成立，侯方面應該有所了解。

黨內人士指出，未來各直轄市、縣市的大選組織架構會有「三巨頭」，凡是藍營執政地盤，當地縣市長一律擔任總統、立委聯合競選總部主委，黨籍議長就擔任後援會總會長，前任百里侯或具有影響力的地方大老則擔任顧問團總團長。

國民黨中央規劃在各地聯合競選總部成立前，先於九月間召集地方「三巨頭」及各地方黨部主委，在台北市一起與總統參選人韓國瑜舉辦誓師造勢活動，屆時將由黨主席吳敦義頒發每一位幹部聘書，象徵正式交付輔選任務。

輔選人士指出，藍營各行各業後援會也已籌組中，待韓國瑜北部競選辦公室人員完全進駐後，將與組發會社工部合作，邀請熱心人士籌備。

黨中央的宗教、農田水利、醫事、原住民、婦女、兩岸等各領域工作委員會也將逐步轉型為各種後援會，其中最近成立的醫事工作委員會由前醫師公會全聯會秘書長蔡明忠負責，積極串連各縣市醫藥界挺韓。

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