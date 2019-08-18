新黨︰兩岸統一 對台獨主導者究責

2019-08-18

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕中國領導人習近平年初推動所謂「一國兩制台灣方案」，新黨主席郁慕明昨在黨慶活動發表新黨版「一國兩制台灣方案」，主張兩岸和平統一，國號為「中國」，台灣需縮小軍事編制、停止對美軍購，並對台獨主導者究責。他並說，一國兩制不是矮化台灣，是在一個「中國」之下，有中華人民共和政府及中華民國政府。

新黨主張，統一後兩岸組成協商機構處理政治事務，並使用共同國號「中國」及共同國旗；兩岸以不同政經制度治理，台灣維持多黨選舉制度，但仍可參與大陸政治運作、中央層級治理人才的甄選。

新黨主張，未來絕不容許「台獨」分裂活動，應「開導」被「台獨」勢力誤導的一般民眾，而對於主導「台獨」、分裂的各家人士，必須追究責任；且台灣應縮小軍事編制、停止對美軍購；另提到聯合國中國代表團納入台灣代表、軍公教權益恢復、「共寫史書、共享史料」等主張。

郁慕明說，一國兩制不是矮化台灣，而是一個「中國」之下，大陸地區有中華人民共和政府、台灣地區有中華民國政府，民進黨用香港模式扭曲誤導，但是香港本來就是回歸「中華人民共和國」，跟台灣的狀態不同，如果不要一國兩制，難道要一國一制？

郁慕明並說，和平統一有何不對？就算陸委會警告他，新黨仍堅持做指引方向的北極星。

中華統一促進黨總裁張安樂、國民黨副秘書長杜建德、全國公教軍警暨退休人員聯合總會長劉盛良等都出席新黨黨慶活動。

外傳國民黨主席吳敦義是因新黨昨晚要提出「一國兩制台灣方案」，因此取消出席黨慶活動，國民黨文傳會代主委程美華澄清指出，吳敦義原本就沒有計畫出席，而是指派副主席兼秘書長曾永權代表，由於這兩天曾另有行程，改派杜建德代表參加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法